أحمد مجدي

نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المغربي وصل إلى النهائي بعد إقصاء نيجيريا من نصف النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

أما المنتخب السنغالي فقد وصل إلى النهائي بعد الفوز على مصر بهدف نظيف في نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريدون معرفته عن المباراة المرتقبة.

  • ما موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؟

    موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأحد 18 يناير 2026، على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قنوات beIN Max 1-2-3

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    المغرب - السنغالالأحد 18 يناير 2026،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر، 20:00 المغرب    		beIN Max 1جواد بدةالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله
     
     
    beIN Max 2
    beIN Max 3

  • تشكيل المغرب المتوقع أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

    من المتوقع أن يبدأ المدرب وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعنصير مزراوي - آدم ماسينا - نايف أكرد - أشرف حكيمي
    خط الوسطنائل العيناوي - بلال الخنوس - إسماعيل صيباري
    خط الهجومعبد الصمد الزلزولي - براهيم دياز - أيوب الكعبي

  • تشكيل السنغال المتوقع أمام المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

    من المتوقع أن يبدأ المدرب بابي تياو المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىإدوارد ميندي
    خط الدفاعماليك ديوف - موسى نياكاتي - مامادو سار - كريبين دياتا
    خط الوسطإدريسا جانا جاي - بابي جايي - حبيب ديارا
    خط الهجومساديو ماني - إليمان نداي - نيكولاس جاكسون

  • ما هي المنتخبات الأكثر تتويجاً بكأس أمم إفريقيا؟

    يُعد المنتخب المصري هو البطل التاريخي لبطولة كأس أمم إفريقيا حيث يملك 7 ألقاب يتربع بها على عرش القارة السمراء، يأتي من بعده منتخب الكاميرون والذي فاز بـ5 ألقاب آخرها في نسخة 2017 عندما حرم منتخب الفراعنة من تحقيق لقبهم الثامن بعد خسارة زملاء محمد صلاح بهدفين مقابل هدف.

    وفي المركز الثالث غانا التي حصدت البطولة في 4 مناسبات والتي كانت في يوم من الأيام الأكثر تتويجاً بالبطولة عندما أحرزت اللقب الرابع والآخير عام 1982 وكان منتخب مصر الثاني في الترتيب برصيد لقبين فقط.

    وهو أول منتخب يُحرز لقب البطولة في ثلاث نسخ متتالية حينها ولكن ها هي تغيب عن التتويج لمدة 37 عاماً كاملة رغم كونه أكثر المنتخبات وصولاً للنهائي برصيد 9 متساوياً مع منتخب الساجدين، ولكن رغم هذا مازالت محتفظة بالمركز الثالث، بينما في المركز الرابع من أكثر المنتخبات فوزاً بالكأس الأفريقي هو منتخب نيجيريا برصيد 3 ألقاب رغم وصول منتخب النسور الخضر إلى النهائي في 7 نسخ من البطولة.

    منتخب مصر من أول المنتخبات التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأولى عام 1957 هو والمنتخب السوداني حيث كانت فكرة إقامة البطولة عندما اجتمع المصريون عبد العزيز سالم وهو أول رئيس للاتحاد الأفريقي ومعه محمد لطيف ويوسف محمد مع السودانيين عبد الرحيم شداد وبدوي محمد وعبد الحليم محمد والجنوب أفريقي وليم فيل في فندق افينيدا بلشبونة عاصمة البرتغال على هامش اجتماع الكونغرس الخاص بالفيفا وبدأوا يفكرون في تأسيس اتحاد قاري يسهر على شؤون الكرة الأفريقية وكذلك تدشين بطولة تقوم على فكرة المنافسة بين كل دول القارة فيما بينهم لتحديد البطل الذي يجلس علي عرش القارة السمراء.

     ومن هنا بدأت رحلة كأس الأمم الأفريقية التي تُصنف كثالث أقوى بطولة في العالم بعد بطولتي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، والتي حمل لقبها 15 منتخبًا إفريقيًا في 66 عاماً هو عمر البطولة.

    المنتخبات الحاصلة على كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ:

    المنتخبمرات التتويجالوصافةسنوات التتويجالوصافة
    مصر 731957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 20101962، 2017، 2021
    الكاميرون 521984، 1988، 2000، 2002، 20171986، 2008
    غانا 451963، 1965، 1978، 19821968، 1970، 1992، 2010، 2015
    نيجيريا 351980، 1994، 20131984، 1988، 1990، 2000، 2023
    كوت ديفوار 321992، 2015، 20232006، 2012
    الجزائر 211990، 20191980
    جمهورية الكونغو الديمقراطية 201968، 1974-
    السودان 1219701959، 1963
    تونس 1220041965، 1996
    زامبيا 1220121974، 1996
    المغرب 1119762004
    إثيوبيا 1119621957
    جنوب إفريقيا 1119961998
    السنغال1120212019
    الكونغو 101972-
