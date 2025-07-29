نهاية حقبة.. ريال مدريد يجهز لخروج ثنائي الدفاع من سانتياجو برنابيو

لا عزيز ولا غالي على الملكي

يبدو أن ريال مدريد يخطط لإنهاء مسيرة اثنين من أبرز مدافعيه، دافيد ألابا وأنطونيو روديجر، حيث يعتبر النادي أن مساهمتهما قد وصلت إلى نهايتها.

ورغم انضمامهما مجانًا كجزء من سياسة "الصفقات منخفضة التكلفة"، لم يبدأ النادي أي محادثات لتجديد عقديهما، اللذين ينتهيان قريبًا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس".

وعلى الرغم من إمكانية التجديد لعام واحد فقط وفقًا لسياسة النادي مع اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين، إلا أن ريال مدريد ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي لاتخاذ قراره النهائي، مع فرص ضئيلة للغاية لروديجر في التجديد، بينما تبدو أبواب ألابا مغلقة تمامًا.