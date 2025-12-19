رد الحكم السويدي جلين نيبيرج على أحد نجوم نادي الأردن باللغة العربية في إحدى الكرات الجدلية، وذلك أثناء إدارته لمباراة نهائي كأس العرب، التي أقيمت أمس الخميس.
"والله فيها" .. حكم نهائي كأس العرب "السويدي" ينطق العربية ردًا على نجم الأردن بشأن لعبة جدالية!
ماذا حدث بين الحكم ونجم الأردن؟
في الدقيقة 55 من زمن المباراة، احتسب الحكم السويدي خطأ ضد ضد علي روسان مدافع الأردن، بعدما قام بعرقلة وليد أزارو مهاجم المغرب.
روسان عبر عن غضبه بسبب قرار الحكم، ليصرخ قائلًا: "والله ما فيها .. والله ما فيها"، معترضًا على احتساب خطأس لمصلحة أسود الأطلس من جانب الحكم السويدي نيبيرج.
ولكن جلين نيبيرج رد عليه بصوت عالٍ قائلًا: "والله فيها .. والله فيها" باللغة العربية، بالوقت الذي كان يعترض فيه عودة الفاخوري أيضًا على القرار، في موقف طريف من جانب الحكم السويدي.
- AFP
المغرب يتوج بكأس العرب 2025
تُوّج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب عقب انتصاره المثير على نظيره الأردني بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الخميس، ليضيف "أسود الأطلس" اللقب الثاني إلى خزائنهم في تاريخ البطولة.
وافتتح المنتخب المغربي التسجيل مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثالثة، عبر تسديدة استثنائية من منتصف الملعب حملت توقيع أسامة طنان، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة انتهى بها الشوط الأول.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، قلب المنتخب الأردني الطاولة مؤقتًا، بعدما أدرك علي علوان التعادل في الدقيقة 48، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويمنح "النشامى" التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة 68، وسط أداء منظم وصلب.
ورغم الضغط المتواصل من المغرب، صمد الدفاع الأردني حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح البديل عبدالرزاق حمدالله في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل عند الدقيقة 87، ليجر اللقاء إلى شوطين إضافيين.
وفي الشوط الإضافي الأول، واصل حمدالله تألقه وسجّل هدف الفوز في الدقيقة 100، بعدما شهدت المباراة إلغاء هدف للأردن سجله مهند أبو طه، ليحسم "أسود الأطلس" المواجهة ويؤكدوا تفوقهم.
وبهذا الانتصار، يعيد المنتخب المغربي كتابة اسمه على منصة التتويج العربية للمرة الثانية، بعد تتويجه السابق بنسخة عام 2012، مؤكدًا حضوره القوي في البطولات الإقليمية.
منتخب الأردن وعقدة النهائيات
رغم الأداء القوي والمشوار اللافت، واصل المنتخب الأردني معاناته مع النهائيات، بعدما خسر لقب بطولة كبرى للمرة الثانية على التوالي، في مشهد أعاد إلى الأذهان ذكريات قريبة لم تبرح ذاكرة الجماهير الأردنية.
وكان النشامى قد سقطوا في نهائي كأس آسيا 2023، التي أُقيمت في دولة قطر، عقب الخسارة أمام المنتخب القطري العنابي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليكتفي المنتخب الأردني حينها بوصافة تاريخية، رغم تقديمه واحدة من أفضل مشاركاته القارية على الإطلاق.
وتجددت الأحزان الأردنية من جديد، بخسارة نهائي كأس العرب، في سيناريو يحمل الكثير من أوجه الشبه مع النهائي الآسيوي، سواء من حيث حساسية المباراة أو حجم التطلعات، ما جعل الإحباط يتضاعف لدى الجماهير التي كانت تمني النفس بلقب طال انتظاره.
ومن اللافت أن استاد لوسيل، الذي احتضن نهائي البطولتين، بات شاهدًا على خسارتين موجعتين للمنتخب الأردني، لتتحول أرضيته إلى ما يشبه العقدة بالنسبة للنشامى، بعدما تعثّر عليها الحلم مرتين في مناسبتين قاريتين مختلفتين، وفي توقيتين متقاربين.
ما القادم لمنتخب الأردن؟
وسيبدأ المنتخب الأردني استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الصيف المقبل.
ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة، التي تضم أيضًا منتخب الأرجنتين "حامل اللقب"، والجزائر والنمسا، حيث يسعى لتقديم نتائج جيدة تقوده إلى الدور الثاني بالبطولة.