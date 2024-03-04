"نسخة أكثر عقلانية وأقل جودة فنية" .. كريستيانو رونالدو ولعنة الحظ في قمة العين والنصر

ماذا قدّم كريستيانو رونالدو في قمة العين والنصر؟..

قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، واحدة من أسوأ مبارياته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أمام العين الإماراتي.

النصر سقط بهدف مقابل لا شيء أمام العين، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.

وتنتظر الفريق النصراوي، مباراة إياب ساخنة أمام الزعيم الإماراتي، يوم 11 مارس الجاري، على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

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وظهر رونالدو بـ"وجهين" على أرضية الملعب، وذلك في قمة العين والنصر الآسيوية، مساء اليوم الإثنين؛ أحدهما عقلاني غير معتاد عليه مؤخرًا، والآخر أقل جودة فنية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز ما قدّمه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في قمة النصر والعين، على ملعب "هزاع بن زايد"..