"نحن نحافظ عليه ككنز ثمين" - أرسنال يحذر من أن نجم إنتر ميلان غير معروض للبيع، ورئيس النادي ينفي إجراء محادثات مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز

تحولت المحادثة بشكل طبيعي إلى اللاعبين الذين قد يستهدفهم إنتر، وتحديدًا نجم كومو نيكو باز. لاعب الوسط الأرجنتيني، الذي انتقل إلى الدوري الإيطالي قادمًا من ريال مدريد، كان مفاجأة هذا الموسم، وقد تابعه كشافو إنتر لفترة طويلة قبل التعادل 0-0 بين الفريقين في كأس إيطاليا يوم الثلاثاء. أقر ماروتا بجودة اللاعب الشاب، مشيرًا إلى التطور المذهل الذي أظهره تحت إشراف سيسك فابريغاس في ملعب جوزيبي سينيجاليا.

وفي معرض حديثه عن الاهتمام باللاعب السابق في ريال مدريد، قال ماروتا: "إنه بالتأكيد لاعب مثير للاهتمام، موهبة ذات مستقبل واعد. أعتقد أنه مملوك لريال مدريد، وقد كان كومو جيدًا في اكتشافه، وكان ريال مدريد جيدًا في عدم السماح له بالرحيل. سيكون هناك الكثير من الحديث عنه في المستقبل".