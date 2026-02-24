نجم ميلان روبن لوفتوس-تشيك يكشف عن إصابات مروعة بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك المكسور

لم يستمر لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عامًا لأكثر من 11 دقيقة في مباراة الدوري الإيطالي الممتاز في سان سيرو. وذلك لأنه اصطدم بحارس مرمى بارما إدواردو كورفي في وقت مبكر من المباراة، حيث كان كلاهما يتنافسان على كرة لعبت في منطقة الجزاء.

تمكن كورفي من التصدي للكرة، وحولها بعيدًا عن منطقة الخطر، لكنه اصطدم في النهاية بلوفتوس-تشيك. أدى الاصطدام المروع بين الرأسين إلى سقوط لاعب ميلان رقم 8 على العشب.

تطلب الأمر تدخلًا طبيًا فوريًا، حيث كان هناك خوف من إصابته بارتجاج في المخ. كان لوفتوس-تشيك يعاني بوضوح من بعض الانزعاج والألم الشديد. قام أخصائيو العلاج الطبيعي بعلاجه على أرض الملعب، حيث تم تثبيت دعامة للرقبة. ثم تم نقله على نقالة.