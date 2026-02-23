Getty Images Sport
ترجمه
نجم مانشستر سيتي يواجه خطر الغياب عن مباراة حاسمة ضد أرسنال بسبب احتمال إيقافه لمباراتين
سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز يزداد سخونة
تحتدم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي. ضغط فريق بيب جوارديولا على أرسنال يوم السبت بفوزهعلى نيوكاسل لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط. لكن فريق أرتيتا رد بفوزه على توتنهام 4-1 في ديربي شمال لندن ليضع حلمه باللقب على المسار الصحيح.
وتوقع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا المزيد من التقلبات في سباق اللقب قبل انتهاء الموسم. وقال: "ستحدث أشياء كثيرة. لدي شعور بأننا لن نفوز في جميع مبارياتنا. أرسنال، لا أعرف.
لكن لدي هذا الشعور، لأن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ستجلب المتاعب. هناك الكثير من المباريات. ستحدث إصابات. أفضل طريقة هي الاسترخاء الآن والتركيز على ليدز، ثم سنرى. سيعتمد الأمر على مستوانا، يجب أن يكون أفضل وأفضل وأفضل.
"لدينا الكثير من اللاعبين الجدد، ولهذا عليهم أن يعيشوا ذلك. قلت لهم، انسوا الأمر. علينا أن نتحسن، هذا لا يكفي. لكي تنافس على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، عليك أن تكون هناك. أثبتنا أننا قادرون على الفوز بالنقاط الثلاث، لكن علينا أن نبذل جهدًا أكبر لنحظى بفرصة تحقيق ذلك.
"أقول للاعبين: "تناولوا الكثير من الكايبيرينها والدايكيري في هذه الأيام الثلاثة، واستمتعوا بالحياة". وبعد ذلك، قوموا بثلاث حصص تدريبية جيدة واذهبوا إلى ليدز. هذه هي الطريقة الصحيحة. أعرف مدى صعوبة الأمر. إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سنستمر في المضي قدمًا، ولن نستسلم أبدًا. عشر أو 11 مباراة هي عدد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز".
برناردو معرض لخطر الإيقاف
قد يغيب برناردو سيلفا عن مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، حيث يواجه خطر التعرض لإيقاف لمدة مباراتين. وقد حصل اللاعب البرتغالي الدولي على ثماني بطاقات صفراء في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستؤدي بطاقتان صفراوان أخريان إلى إيقافه.
سيلفا لاعب أساسي في تشكيلة بيب جوارديولا، وقد شارك في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث لعب 23 مباراة كلاعب أساسي. كما أنه أحد أكثر اللاعبين حصولا على الألقاب في تشكيلة مانشستر سيتي، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده مع النادي.
كما حظي بإشادة كبيرة من مدربه هذا الموسم. قال جوارديولا في نوفمبر: "إنه لا يسجل الكثير من الأهداف ولا يشارك في جميع التمريرات الحاسمة. لم يفعل ذلك أبدًا، لكنه يمنحنا ويمنح نفسه شيئًا لا يظهر في الإحصائيات، والكثير من الأشياء التي تعتبر قيّمة للغاية بالنسبة لنا. إنه بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي".
غوارديولا "ينام بشكل أفضل" عندما يلعب برناردو
نجم مانشستر سيتي يواجه أيضًا مستقبلًا غير مؤكد حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم. لكن جوارديولا أوضح أنه يرغب في بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا. وقال للصحفيين: "أود أن يبقى برناردو في مانشستر سيتي إلى الأبد، من أجل النادي ومن أجلي أيضًا. لكننا تحدثنا كثيرًا مع بيرني، وعليه أن يقرر ما هو الأفضل له ولعائلته. ومهما حدث هذا الموسم، أو الموسم المقبل، أو خلال 10 سنوات، سيظل أحد أعظم اللاعبين الذين عرفهم هذا النادي في تاريخه الطويل.
"أنام بشكل أفضل عندما أقرر إشراك برناردو في الفريق، أذهب إلى الفراش وأنام بشكل أفضل. عليّ أن أعتني بصحتي، وهو بالتأكيد لاعب من نوع آخر. إنه منافس. لا تزال عيناه تشعان بالحماس. لا يبحث أبدًا عن الأعذار. أبدًا. ولهذا السبب هو لاعب مميز للغاية، بسبب الطريقة التي ينافس بها في كل مباراة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
حصل برناردو على بطاقات صفراء في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف يسعى إلى تجنب تكرار ذلك يوم السبت عندما يواصل مانشستر سيتي سعيه للفوز باللقب في مباراة خارج أرضه أمام ليدز يونايتد.
