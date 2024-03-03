Onana Thiago Rabiot Barcelona Getty/GOAL
Thomas Hindle و رشا حسين

نجم ليفربول وخليفة بوسكيتس .. أهداف برشلونة لإعادة بناء خط الوسط هذا الصيف

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أبرز خيارات برشلونة لإعادة بناء خط الوسط

يحتاج فريق برشلونة لبعض التدعيمات فى مركز خط الوسط وأمامهم الكثير من اللاعبين المميزين الذين يمكن ضمهم هذا الصيف.

وعلى الرغم من كل الصراعات المالية التي يعاني منها برشلونة والفوضى على أرض الملعب، هناك دائمًا شعور بأنهم قادرون على المنافسة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وفشل برشلونة فى إيجاد خليفة لنجم الفريق سيرجيو بوسكيتس، الذي انضم لإنتر ميامى ويحتاجون إلى لاعب خط الوسط دفاعى لملء هذه الفجوة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وارتبط أمادو أونانا، لاعب إيفرتون بالانتقال إلى برشلونة حيث يُنظر إليه على أنه مناسب تمامًا لخط وسط البلوجرانا، لكنه ليس الخيار الوحيد أمام الفريق الإسبانى.

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى أبرز خيارات برشلونة لمركز خط الوسط على النحو التالى:-

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