نجم تشيلسي السابق يصف بيدرو نيتو بـ"الأحمق" بسبب البطاقة الحمراء المكلفة ضد أرسنال
ضبابية نيتو الحمراء: تشيلسي ينهار في الإمارات
كانت المباراة متوازنة حتى استعاد جوريان تيمبر تقدم الغانرز قبل 24 دقيقة من نهاية المباراة. ومنذ تلك اللحظة، ساءت أمور نيتو بسرعة؛ فقد حصل أولاً على إنذار بسبب اعتراضه على الهدف، وبعد ثلاث دقائق فقط، حصل على إنذار ثانٍ بسبب مخالفة ساخرة على غابرييل مارتينيلي لمنع هجمة مرتدة. كان العدد الأقل من اللاعبين عقبة كبيرة أمام لاعبي ليام روزينيور، الذين تعرضوا لهزيمة أخرى أمام منافسهم المحلي.
سوتون لا يتردد في انتقاد إقالة نيتو
في حديثه إلى BBC Radio Five Live بعد صافرة النهاية، أعرب مهاجم تشيلسي السابق ساتون عن عدم تصديقه لعدم رباطة جأش نيتو. وسلط الخبير الضوء على كيف أن الخطأ الفردي قوض الجهد الجماعي للفريق في مباراة كان من الممكن فيها حصد النقاط.
وقال ساتون: "من وجهة نظر تشيلسي، خذل بيدرو نيتو الفريق بشكل كبير. يا له من أحمق ليطرد بهذه الطريقة". تعكس تعليقاته الإحباط المتزايد بين مشجعي ستامفورد بريدج، حيث شهد النادي طرد تسعة لاعبين في جميع المسابقات هذا الموسم. يستمر هذا السجل الانضباطي السيئ في إعاقة محاولات روزينيور لتأمين مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى والتقدم أكثر في المسابقات الأوروبية.
ريس جيمس يدعو إلى مراجعة داخلية
كما تطرق قائد النادي ريس جيمس إلى تداعيات الهزيمة، معترفًا بأن عدم قدرة الفريق على الحفاظ على 11 لاعبًا على أرض الملعب يمثل عقبة كبيرة. على الرغم من أن البلوز أظهروا لمحات من الجودة، لا سيما من خلال تمريرات جيمس الخطيرة من الكرات الثابتة، إلا أن النقص العددي جعل المراحل الأخيرة من المباراة معركة شاقة. اعترف القائد بأن تكرار هذه الحوادث يمثل مصدر قلق كبير يجب معالجته على الفور خلف الأبواب المغلقة.
وأوضح جيمس الموقف بصراحة لشبكة سكاي سبورتس: "لقد تحدثنا عن هذا الأمر، وقد تكرر عدة مرات، وفي كل مرة يكون اللاعب مختلفًا، وليس نفس اللاعب. داخليًا، نحتاج إلى مراجعة الأمر ومواصلة التحسين. إنها مشكلة، نحن نلعب في أقوى دوري في العالم، تلعب ضد أفضل أو أسوأ 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، وهذا صعب، و11 لاعبًا ضد 10 لاعبين أصعب بغض النظر عن من تلعب ضده. لا أشك في الفريق والطاقم الفني، لم تسر الأمور كما نريد اليوم، لكننا بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفنا والمضي قدمًا".
الكرات الثابتة تحدد نتيجة الديربي
تميزت المباراة بوجود العديد من الكرات الثابتة، حيث جاءت الأهداف الثلاثة من ركلات ركنية. على الرغم من الإحباط الناتج عن النتيجة والبطاقة الحمراء، أكد جيمس أن الفريق كان لديه فرص لتحقيق المزيد من المباراة. وأشار إلى أن تشيلسي نجح في تسجيل هدف من ركلة ركنية، لكن عدم قدرته على الدفاع عن ركلات أرسنال الروتينية كان الفارق بين الحصول على نقطة والهزيمة في مباراة كانت النتيجة فيها متقاربة للغاية.
وفي معرض تعليقه على ديناميكيات المباراة، أضاف جيمس: "من المحبط أن نخرج خاليي الوفاض. عندما كانت النتيجة 1-1، أتيحت لنا فرصة نصفية لتسجيل الهدف الثاني، لكن حارسهم تصدى لها ببراعة، ثم حصلوا على ركلة ثابتة وتمكنوا من التسجيل. هذه هي كرة القدم الآن في عام 2026، 90٪ من الأهداف ربما تكون من الكرات الثابتة. هم [أرسنال] من أفضل الفرق في العالم [في الكرات الثابتة]. من الصعب إيقافهم، لقد سجلوا هدفين اليوم. أشعر بخيبة أمل. لكننا سجلنا هدفًا واحدًا، وكان لدينا فرصة أخرى لتسجيل هدف آخر، لكن لم يكن مقدّرًا لنا اليوم".
