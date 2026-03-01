كما تطرق قائد النادي ريس جيمس إلى تداعيات الهزيمة، معترفًا بأن عدم قدرة الفريق على الحفاظ على 11 لاعبًا على أرض الملعب يمثل عقبة كبيرة. على الرغم من أن البلوز أظهروا لمحات من الجودة، لا سيما من خلال تمريرات جيمس الخطيرة من الكرات الثابتة، إلا أن النقص العددي جعل المراحل الأخيرة من المباراة معركة شاقة. اعترف القائد بأن تكرار هذه الحوادث يمثل مصدر قلق كبير يجب معالجته على الفور خلف الأبواب المغلقة.

وأوضح جيمس الموقف بصراحة لشبكة سكاي سبورتس: "لقد تحدثنا عن هذا الأمر، وقد تكرر عدة مرات، وفي كل مرة يكون اللاعب مختلفًا، وليس نفس اللاعب. داخليًا، نحتاج إلى مراجعة الأمر ومواصلة التحسين. إنها مشكلة، نحن نلعب في أقوى دوري في العالم، تلعب ضد أفضل أو أسوأ 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، وهذا صعب، و11 لاعبًا ضد 10 لاعبين أصعب بغض النظر عن من تلعب ضده. لا أشك في الفريق والطاقم الفني، لم تسر الأمور كما نريد اليوم، لكننا بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفنا والمضي قدمًا".