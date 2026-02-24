نجم المنتخب الأمريكي ريكاردو بيبي يحقق هدف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول "الرائع" - إذا غادر PSV إلى فولهام بعد كأس العالم

عندما سُئل عما إذا كان بيبي، الذي أثبت كفاءته مع ناديه ومنتخب بلاده، سيكون مناسبًا لفولهام، قال زامورا - في حديثه عبر موقع casino.co.uk، الذي يصنف أفضل ألعاب القمار عبر الإنترنت في المملكة المتحدة - لموقع GOAL: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يمكنك أبدًا أن تعرف ما ستحصل عليه. لقد رأينا ذلك مرات عديدة. الأمر يتعلق بالأندية والرسوم، وما إذا كان ذلك مقامرة أم لا.

"الدليل هو في النتيجة عندما تصل إلى المملكة المتحدة والدوري الإنجليزي الممتاز. هل يمكنك تقديم أداء جيد على المسرح الكبير؟ فولهام استقبل عددًا لا بأس به من المهاجمين الذين لم يكونوا ما يريدونه بشدة. فرصة أخرى لشخص ما للانضمام. الدليل هو عندما تصل إلى هناك وتحصل على فرصتك.

"الكثير من الفرق تبحث عن هذا المهاجم. من الصعب أكثر مما تعتقد أن تجد شخصًا يسجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز - 10 أهداف حرفيًا، هذا طلب كبير. إذا فعل أي شخص ذلك، أحسنت يا صديقي، لقد قضيت موسمًا رائعًا - إذا كنت في أي فريق آخر غير الأندية الأربعة الكبرى. إذا تمكنت من تسجيل 10 أهداف أو أكثر، فهذا إنجاز رائع وقد قضيت موسمًا رائعًا."

قال نجم المنتخب الأمريكي السابق براد فريدل لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان الانتقال إلى فولهام أمرًا منطقيًا لبيبي في هذه المرحلة من مسيرته: "أعتقد أن هذا نادٍ مناسب له. إنه جيد جدًا في منطقة الجزاء، ويحتل مواقع ممتازة ويجيد اللعب الهوائي. إذا نظرت إلى نوع الأهداف التي يسجلها فولهام، أعتقد أنه سيتناسب مع فريق مثل هذا.

"إذا كان فريقًا يعتمد فقط على الاستحواذ على الكرة، والتمريرات الثنائية في أعلى منطقة الجزاء، ولا يلعب كثيرًا على الأجنحة، فسأقول إنه ربما لا يناسبه. لكن طريقة لعب فولهام، وطريقة فريقهم، وسرعتهم في الأطراف، والتمريرات التي يحصلون عليها حول منطقة الجزاء، أعتقد أنه سيتناسب مع هذا النظام جيدًا."