نجم المنتخب الأمريكي ريكاردو بيبي يحقق هدف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول "الرائع" - إذا غادر PSV إلى فولهام بعد كأس العالم
فولهام حصل على موافقة ببيبي في فترة الانتقالات الشتوية
يعمل بيبي في أوروبا منذ أن غادر مسقط رأسه في تكساس وفريقه FC دالاس للانضمام إلى فريق أوغسبورغ الألماني في عام 2022. ورغم أنه واجه صعوبات في إثبات نفسه هناك، إلا أن فترة إعارتهالمثمرة إلى فريق جرونينجن ساعدته في الانتقال إلى فريق PSV العملاق في الدوري الهولندي الممتاز في عام 2023.
لم يكن من السهل دائمًا الحصول على فرصة للعب أساسيًا في أيندهوفن، لكن بيبي سجل 37 هدفًا في 90 مباراة. وقد سجل رقمًا مزدوجًا مرة أخرى هذا الموسم وعاد إلى التهديف بعد تعافيه من الإصابة في الفوز 3-1 على هيرينفين.
كان من الممكن أن يكون بيبي قد انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، حيث ورد أن فولهام وافقعلى صفقة بقيمة 37 مليون يورو (32 مليون جنيه إسترليني/44 مليون دولار) في آخر يوم من فترة الانتقالات. لكن PSV منع في النهاية هذه الصفقة لأنه لم يتمكن من إيجاد بديل مناسب.
يقال إن الاهتمام من غرب لندن لا يزال قائماً، حيث يبحث فولهام عن خليفة طويل الأمد للاعب المنتخب المكسيكي راؤول جيمينيز، الذي يستعد للمغادرة كلاعب حر عند انتهاء عقده.
هل سيحقق بيبي نجاحًا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
عندما سُئل عما إذا كان بيبي، الذي أثبت كفاءته مع ناديه ومنتخب بلاده، سيكون مناسبًا لفولهام، قال زامورا - في حديثه عبر موقع casino.co.uk، الذي يصنف أفضل ألعاب القمار عبر الإنترنت في المملكة المتحدة - لموقع GOAL: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يمكنك أبدًا أن تعرف ما ستحصل عليه. لقد رأينا ذلك مرات عديدة. الأمر يتعلق بالأندية والرسوم، وما إذا كان ذلك مقامرة أم لا.
"الدليل هو في النتيجة عندما تصل إلى المملكة المتحدة والدوري الإنجليزي الممتاز. هل يمكنك تقديم أداء جيد على المسرح الكبير؟ فولهام استقبل عددًا لا بأس به من المهاجمين الذين لم يكونوا ما يريدونه بشدة. فرصة أخرى لشخص ما للانضمام. الدليل هو عندما تصل إلى هناك وتحصل على فرصتك.
"الكثير من الفرق تبحث عن هذا المهاجم. من الصعب أكثر مما تعتقد أن تجد شخصًا يسجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز - 10 أهداف حرفيًا، هذا طلب كبير. إذا فعل أي شخص ذلك، أحسنت يا صديقي، لقد قضيت موسمًا رائعًا - إذا كنت في أي فريق آخر غير الأندية الأربعة الكبرى. إذا تمكنت من تسجيل 10 أهداف أو أكثر، فهذا إنجاز رائع وقد قضيت موسمًا رائعًا."
قال نجم المنتخب الأمريكي السابق براد فريدل لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان الانتقال إلى فولهام أمرًا منطقيًا لبيبي في هذه المرحلة من مسيرته: "أعتقد أن هذا نادٍ مناسب له. إنه جيد جدًا في منطقة الجزاء، ويحتل مواقع ممتازة ويجيد اللعب الهوائي. إذا نظرت إلى نوع الأهداف التي يسجلها فولهام، أعتقد أنه سيتناسب مع فريق مثل هذا.
"إذا كان فريقًا يعتمد فقط على الاستحواذ على الكرة، والتمريرات الثنائية في أعلى منطقة الجزاء، ولا يلعب كثيرًا على الأجنحة، فسأقول إنه ربما لا يناسبه. لكن طريقة لعب فولهام، وطريقة فريقهم، وسرعتهم في الأطراف، والتمريرات التي يحصلون عليها حول منطقة الجزاء، أعتقد أنه سيتناسب مع هذا النظام جيدًا."
روبنسون يثير الجدل مجددًا حول انتقاله من فولهام
بينما قد يتجه بيبي إلى كوتيدج، قد يكون زميله في المنتخب الوطني أنتوني روبنسون في طريقه للرحيل. وقد عادت الشائعات حول رحيل الظهير الأيسر المغامر إلى الظهور وسط منافسة شرسة على المراكز في فولهام من قبل رايان سيسيجنون.
وأضاف زامورا عن المدافع البالغ من العمر 28 عامًا، والذي ارتبط اسمه سابقًا بليفربول ومانشستر يونايتد: "أنا معجب به حقًا - طاقته، إنه رياضي رائع. أعتقد أنه في مرحلة ما من هذا الموسم كان لديه أكبر عدد من العرضيات في منطقة الجزاء. إنه لا يضيع الوقت، دعني أنزل إلى هنا، وأرسل الكرة إلى منطقة الجزاء - وهذا بالضبط ما يريده المهاجمون. إنه ليس شخصًا سيستمر في التحقق، لذا كلاعب هجوم تعرف أنه سيرسل الكرة ويمكنك الركض بدلاً من التحقق وعدم معرفة متى ستصل الكرة.
"روبو لاعب موهوب للغاية. إذا قرر الانتقال إلى مكان آخر، ولعب بشكل رائع في كأس العالم، فسيكون لديه خيارات عديدة بفضل قدراته الرياضية وتمريراته داخل منطقة الجزاء".
بيبي وروبنسون من المتوقع أن يكونا جزءًا من تشكيلة المنتخب الأمريكي لكرة القدم في كأس العالم 2026
يأمل كل من روبنسون وبيبي أن يكونا جزءًا من خطط ماوريسيو بوكيتينو، حيث تستضيف الولايات المتحدة كأس العالم هذا الصيف. سيكونان في واجهة العرض هناك، مع احتمال ظهور المزيد من المهتمين بكليهما في سوق انتقالات يبدو أنه سيكون مزدحمًا مرة أخرى.
