Baller League - Final FourGetty Images Sport
أحمد مجدي

هل هو نجم البريمييرليج الشهير؟.. جماهير الكرة الإنجليزية تُحاول كشف هوية "اللاعب المجهول!"

أثارت النسخة الجديدة من بطولة “Baller League” ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور لاعب مقنّع قيل إنه نجم حالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليثير موجة من التكهنات بين المشجعين الذين حاولوا بشتى الطرق اكتشاف هويته الحقيقية.

انطلقت النسخة الثانية من البطولة مساء الإثنين، وسط أجواء حماسية ومشاركة أسماء لامعة من نجوم كرة القدم والإعلام ومواقع التواصل، وكان من بين مدربي الفرق شخصيات شهيرة مثل اللاعبة الدولية الإنجليزية كلوي كيلي، واليوتيوبر ونجم برنامج "The Traitors" نيكو أوميلانا، إلى جانب المهاجم السابق في البريمييرليج دانييل ستوريدج.

لكن الحدث الذي خطف الأضواء لم يكن الأهداف أو المهارات، بل الظهور الغامض للاعب مجهول الهوية، قيل إنه نجم نشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرتدي قناعًا يخفي ملامحه بالكامل.

  • اللاعب الغامض

    قبل انطلاق الموسم الجديد، كان نيكو أوميلانا قد أعلن عبر حساباته الرسمية أن فريقه سيضم لاعبًا “نشطًا في البريمييرليج”، من دون الكشف عن اسمه. هذا الإعلان وحده كان كفيلًا بإشعال فضول الجماهير، لكن الظهور الأول للاعب المقنّع زاد من حدة التكهنات إلى أقصى درجة.

    اللاعب دخل إلى أرض الملعب خصيصًا لتنفيذ ركلة حرة مباشرة، وظهر وهو يرتدي واقيًا أصفر للجسم، وسروالًا أسود مزودًا بواقيات طويلة للساقين، وقناع تزلج أسود يغطي الوجه، بالإضافة إلى قناع آخر يشبه قناع “باتمان” لحماية العينين، مظهر غريب وغير مألوف جعل الجماهير على مواقع التواصل في حالة من الحيرة والجدل.

    بعض اللقطات أظهرت أن اللاعب لم يشارك فعليًا في مجريات المباراة سوى في الكرات الثابتة، ما زاد الاعتقاد بأنه متخصص في الركلات الحرة، وهو ما جعل العديد من الجماهير يربطونه باسم معروف في هذا المجال.

    • إعلان

  • “إنه جيمس وارد براوس!”

    فور تداول الفيديوهات، بدأت التكهنات تنتشر بسرعة كبيرة. أبرز الأسماء التي تم تداولها كان اسم جيمس وارد براوس، نجم وست هام يونايتد، المعروف بدقته الكبيرة في تنفيذ الكرات الثابتة.

    أحد المشجعين كتب على منصة X (تويتر سابقًا): “جيمس وارد براوس 100000%، لا يمكن أن يكون غيره".. بينما رأى آخر أن أسلوب الجري قبل التسديد لا يشبه تمامًا أسلوب وارد براوس المعتاد، مضيفًا: “قد يكون هو، لكني أشعر أن طريقة ركضه مختلفة قليلًا”.

    في المقابل، عبّر بعض المشجعين عن قلقهم من احتمال أن يكون اللاعب أحد نجوم أنديتهم المفضلة. أحد مشجعي آرسنال كتب: “أتمنى ألا يكون جيوكيريس! لا نحتاج المزيد من المتاعب الآن"، آخرون ذهبوا أبعد من ذلك، معتبرين أن المسألة كلها “خدعة تسويقية”، وأن اللاعب ليس نجمًا في الدوري الإنجليزي من الأساس.

  • الشكوك تتصاعد!

    رغم الإصرار من بعض الجماهير على أن هوية اللاعب تعود لوارد براوس، فإن هناك أصواتًا كثيرة شككت في الأمر، فقد كتب أحد المتابعين: “أنا مقتنع أنه ليس لاعبًا في البريمييرليغ أصلًا".. وأضاف آخر: “أكيد ليس لاعبًا حاليًا، واضح أنهم يبالغون من أجل خلق الجدل”.

    مع تزايد الغموض، بدأ البعض في طرح أسماء أخرى محتملة، منها جارود بوين لاعب وست هام، وميخايلو مودريك الجناح الأوكراني في تشيلسي الذي يعاني من الإيقاف، وكذلك زميله في الفريق كول بالمر.

    حتى الآن، لم يُصدر أي تعليق رسمي من منظمي البطولة أو من نيكو أوميلانا نفسه لتوضيح هوية اللاعب المقنّع، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من النظريات والتكهنات.

  • Maya Jama Baller League UK 2025Instagram

    ما هي بطولة “Baller League”؟

    الـ"Baller League" هي بطولة كروية ترفيهية تجمع بين لاعبين سابقين ومؤثرين وشخصيات عامة، في تجربة تجمع بين الترفيه والمهارة الكروية. ورغم أنها ليست بطولة رسمية، إلا أنها تحظى بمتابعة واسعة في إنجلترا، نظرًا لطابعها الفريد الذي يمزج بين الرياضة وعالم السوشيال ميديا.

    ومع ظهور هذا اللاعب المقنّع في نسختها الثانية، يبدو أن البطولة وجدت طريقة مثالية لجذب الاهتمام الإعلامي، إذ تحوّل الغموض إلى حملة ترويجية مجانية عبر آلاف التغريدات والمقاطع المنتشرة على الإنترنت.

    وسواء كان اللاعب المقنّع نجمًا حقيقيًا من الدوري الإنجليزي أم مجرد مؤثر يجيد تقليد أسلوب أحدهم، فإن “Baller League” نجحت في لفت الأنظار مجددًا. وبينما تستمر الجماهير في تحليل الوقفة، طريقة الجري، وطريقة التسديد بحثًا عن “الإجابة الحاسمة”، يظل اللغز قائمًا: من هو اللاعب المقنّع الذي شغل عشاق كرة القدم في الأيام الأخيرة؟ حتى صدور تصريح رسمي، سيظل السؤال مفتوحًا.. والخيال بلا حدود.

الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول