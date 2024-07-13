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علي سمير

نجم الاتحاد "المنسي" والمدافع الأغرب بالقارة.. لاعبون فاجأوا الجميع في يورو 2024

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أسماء لم يتوقع أحد تألقها في البطولة

يوم واحد فقط يفصلنا عن المشهد الأخير في يورو ألمانيا 2024، وهو المحفل الكروي الذي جذب أنظار جميع عشاق كرة القدم حول العالم منذ يوم 14 يونيو الماضي حتى هذه اللحظة.

الجميع حاول وقاتل حتى اللحظات الأخيرة في نسخة مثيرة من المسابقة، ولكن بطاقة التأهل للمباراة النهائية ذهبت إلى إنجلترا وإسبانيا، في مواجهة تاريخية ستجمع بينهما غدًا، الأحد، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

ووسط كل المعارك المحتدمة التي خاضتها الفرق خلال اليورو، كان من الطبيعي تألق العديد من النجوم المعروفين، بعدما تعرضنا لصدمة في أسماء أخرى لعل أبرزها كيليان مبابي الذي ظهر بالمستوى الأسوأ له في أي مسابقة كبرى.

تعرف على التشكيل المثالي ليورو 2024

وعلى النقيض تمامًا، شاهدنا مواهب أخرى ترى النور والأضواء بشكل غير متوقع من دون أي مقدمات، وهي الأسماء التي سنتحدث عنها الآن ..

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