ذكر "فابريزيو رومانو" أن ليفربول انضم إلى تشيلسي في الاهتمام بالتعاقد مع مدافع رين الشاب جيريمي جاكيه، ولكن أي انتقال لن يتم إلا في الصيف بناء على طلب النادي الفرنسي.

وأكد مدرب ليفربول أرني سلوت عقب الانتصار على نيوكاسل مساء السبت لحساب البريميرليج على وجود تحركات من قبل ناديه في سوق الانتقالات، دون أن يفصح عن هوية المستهدفين.

وبالفعل، أفاد الصحفي الإيطالي أن ليفربول نجح في إقناع الفرنسي بالانضمام لصفوفه، وسيدفع ليفربول 60 مليون يورو لرين لضم اللاعب بداية من صيف 2026.