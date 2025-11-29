ميلان ولاتسيو | "العمر ليس مجرد رقم".. لمسة "سحرية" واحدة تكفي "المايسترو" مودريتش!"

حسم ميلان قمة الجولة 13 أمام ضيفه لاتسيو بهدف نظيف، في مباراة شهدت تبايناً جذرياً في أداء "الروسونيري" بين شوطي اللقاء.

فبعد شوط أول اتسم بالعقم الهجومي التام لأصحاب الأرض (0 تسديدات على المرمى ومعدل أهداف متوقعة xG هزيل بلغ 0.28) وخطورة نسبية للضيوف الذين أهدروا فرصتين محققتين، انقلبت المعطيات تماماً في النصف الثاني.

دخلت كتيبة المدرب أليجري الشوط الثاني بشراسة هجومية واضحة، ترجمها رافائيل لياو سريعاً بهدف الفوز في الدقيقة 51 مستغلاً تمريرة المدافع المتألق ورجل المباراة فيكايو توموري.

وتُظهر الإحصائيات التحول الكبير في الفاعلية، حيث قفز معدل الأهداف المتوقعة لميلان إلى (1.56) مع نهاية المباراة، وأمطروا مرمى لاتسيو بـ 12 تسديدة إضافية في الشوط الثاني (16 إجمالاً).

في المقابل، ورغم استحواذ لاتسيو على الكرة بنسبة 53% ومحاولته العودة في النتيجة، إلا أنه اصطدم بتنظيم دفاعي حديدي وتألق للحارس ماينان، لتنتهي الدراما في الوقت بدل الضائع (د 97) حيث استُدعي الحكم من قبل تقنية الفيديو (VAR) ليقرر بشأن ركلة جزاء للضيوف، لكنه رفض احتساب المخالفة، بعد أن طرد مدرب ميلان (أليجري) بسبب الاعتراض على "مراجعة اللقطة"، مؤكداً فوزاً دراماتيكيا بامتياز لميلان الذي عرف كيف يعاني في الشوط الأول ويلدغ في الثاني.