تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Hilal Fans - Victor Osimhen - Theo HernandezGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

"موقف ميلان من الاستغناء عن ثيو هيرنانديز وتحديد بديل صفقة فيكتور أوسيمين" .. تحول كبير في ميركاتو الهلال

الهلالفيكتور أوسيمينثيو هيرنانديزميلانجلطة سراينابوليدوري روشن السعوديانتقالات

الصدمات تتوالى على الهلال..

يبدو أن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف العام الحالي؛ سوف يشهد بعض التغيّرات، خلال الأيام القليلة القادمة.

الهلال تعاقد رسميًا مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، قادمًا من نادي إنتر؛ ليبدأ في التركيز بعدها على اللاعبين الأجانب، الذين سيدعمون صفوف الفريق الأول.

الهدف كان التعاقد مع الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز "ميلان"، ومتوسط الميدان برونو فيرنانديش "مانشستر يونايتد"، وقلب الهجوم فيكتور أوسيمين "نابولي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برونو أعلن رفضه عرض الزعيم الهلالي رسميًا؛ بينما كل الأنباء كانت تتحدث عن حسم صفقة أوسيمين تقريبًا، في الوقت الذي تتضارب فيه الأخبار بخصوص هيرنانديز.