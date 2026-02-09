ميكيل ميرينو يبعث برسالة متفائلة إلى مشجعي أرسنال من سريره في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في قدمه المكسورة

لا يوجد حتى الآن موعد محدد لعودة ميرينو، حيث كشف والد اللاعب عن سبب صعوبة تحديد موعد عودته للعب مرة أخرى. وقال ميغيل ميرينو لشبكة كادينا سير: "على الرغم من المشكلة، فإنه يتقبل الوضع. الإصابات لا تأتي أبدًا في وقت مناسب، وعلى اللاعب أن يكون مستعدًا لأي شيء. الأمر صعب، لكن علينا أن ننظر إلى الجانب المشرق. هناك إصابات أسوأ بكثير من هذه. هناك حالة من عدم اليقين لأن مدة التعافي غير معروفة جيدًا، حيث لا يوجد تاريخ لهذا النوع من الإصابات. إنها كسر إجهادي. إنها ليست إصابة في أصابع القدم، بل هي إصابة داخلية إلى حد ما. إنها إصابة غير موثقة جيدًا. هناك الكثير من الشكوك بشأن تعافيه".

