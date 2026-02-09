Getty Images Sport
ميكيل ميرينو يبعث برسالة متفائلة إلى مشجعي أرسنال من سريره في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في قدمه المكسورة
أرسنال يخسر ميرينو بسبب الإصابة
أصيب ميرينو بهذه الإصابة خلال مباراة أرسنال التي خسرها 3-2 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات. واعترف المدير الفني ميكيل أرتيتا بعد المباراة بأنها إصابة غير عادية، حيث قال للصحفيين: "إنها إصابة نادرة جدًا، لذا علينا الانتظار حتى إجراء الجراحة، ومراقبة رد فعل الجسم يوميًا، ومتابعة الحالة طوال الأسبوع قبل الجراحة، ثم نرى. أعلم أن ميكيل سيبذل قصارى جهده للعودة في أسرع وقت ممكن. ولكن يجب أيضًا احترام عملية الشفاء وحقيقة أن هذه الإصابة نادرة جدًا".
رسالة ميرينو إلى مشجعي أرسنال
خضع لاعب خط الوسط لعملية جراحية ونشر تحديثًا على Instagram جاء فيه: "انتهت العملية الجراحية! اقتربت من العودة. شكرًا جزيلاً لكم جميعًا على رسائلكم ومحبتكم. هذا يمنحني المزيد من الطاقة لمواجهة التحدي. هيا!"
متى سيعود ميرينو؟
لا يوجد حتى الآن موعد محدد لعودة ميرينو، حيث كشف والد اللاعب عن سبب صعوبة تحديد موعد عودته للعب مرة أخرى. وقال ميغيل ميرينو لشبكة كادينا سير: "على الرغم من المشكلة، فإنه يتقبل الوضع. الإصابات لا تأتي أبدًا في وقت مناسب، وعلى اللاعب أن يكون مستعدًا لأي شيء. الأمر صعب، لكن علينا أن ننظر إلى الجانب المشرق. هناك إصابات أسوأ بكثير من هذه. هناك حالة من عدم اليقين لأن مدة التعافي غير معروفة جيدًا، حيث لا يوجد تاريخ لهذا النوع من الإصابات. إنها كسر إجهادي. إنها ليست إصابة في أصابع القدم، بل هي إصابة داخلية إلى حد ما. إنها إصابة غير موثقة جيدًا. هناك الكثير من الشكوك بشأن تعافيه".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
كان ميرينو لاعبًا مهمًا في تشكيلة أرسنال هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف في جميع المسابقات للمدفعجية، لكن أرتيتا سيضطر الآن إلى التعامل مع غيابه في المستقبل القريب. أرسنال لديه جدول مباريات مزدحم في الأسابيع المقبلة، وسيعود إلى الملاعب يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد قبل أن يواجه ويجان أتلتيك في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.
