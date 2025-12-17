Getty/GOAL
"نحتاج ميسي".. مرشح رئاسي جديد لبرشلونة يتعهد بـ"فعل كل ما يلزم" لإعادة نجم إنتر ميامي إلى كامب نو!
برشلونة تستعد للانتخابات
يعقد برشلونة انتخابات رئاسية عام 2026، وأصبح سيريا أحدث مرشح يظهر على الساحة. أعلن الخبير المالي عن إنشاء "Moviment 42" وهي منصته الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة، وذلك في حدث حضره حوالي 700 شخص، وفقاً لصحيفة "آس".
تعهد سيريا بالمساعدة في التغلب على القضايا المالية المستمرة للنادي ويرغب في إعطاء الأعضاء صوتاً أقوى. كما أصر على رغبته في رؤية ميسي يعود إلى النادي الذي غادره في عام 2021، ويقول إن العملاق الكتالوني لا يزال بحاجة إلى الفائز بكأس العالم.
"نحتاج ميسي".. سيريا يقطع عهدًا
سُئل سيريا عن ميسي خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع أعضاء النادي فأجاب: "قلنا بالفعل عام 2021 إنه كان أفضل جسر بين الأجيال من الناحية الرياضية ومحركاً اقتصادياً. نحن بحاجة إلى ليو ميسي وسنفعل كل ما يلزم لإعادته".
ومع ذلك، لم يقدم سيريا أي توضيح حول الدور الذي يمكن أن يلعبه ميسي. وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قد وقع مؤخراً تمديداً لعقده لمدة ثلاث سنوات مع فريق الدوري الأمريكي إنتر ميامي، ما يشير إلى أن العودة كلاعب لمساعدة فريق برشلونة الحالي بقيادة هانز فليك أمر مستبعد للغاية.
ومع ذلك، صرح ميسي مراراً وتكراراً برغبته في العودة إلى برشلونة للعيش مع عائلته بمجرد انتهاء وقته في الدوري الأمريكي. وبالفعل كشف عن مدى افتقاده لبرشلونة بعد قيامه برحلة سرية إلى كامب نو مؤخراً، حيث نشر على إنستجرام: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده بوجداني (روحي). مكان كنت فيه سعيداً للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة أنني أسعد شخص في العالم. آمل أن أتمكن يوماً ما من العودة، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، وهو الأمر الذي لم أحصل عليه أبداً".
سيريا يتعهد بـ"حلول حقيقية" لبرشلونة
كما تعهد سيريا بتقديم حلول حقيقية للقضايا المالية المستمرة للنادي وسلط الضوء على قضايا أخرى يريد حلها. وقال: "نحن ترشحنا للفوز بانتخابات برشلونة المقبلة، بالطبع نحن كذلك، لكننا نريد قبل كل شيء الحفاظ على الإرث. عندما لا تسير الأمور على ما يرام، عليك تغييرها، عليك البدء من جديد. يجب ألا ننشغل بالمصالح الشخصية أو المواقف المتحجرة. حركتنا هي الوحيدة التي قدمت حلولاً حقيقية. يجب علينا تحديث النادي بمهنيين حقيقيين. نحن لسنا نوعاً من الخداع (الوهم). أشعر بالطرد بسبب الأسعار التعجيزية، وألاعيب شراء وتنزيل التذاكر، وغياب منطقة مخصصة للمشجعين، وأكبر حركة جمعيات رياضية في العالم، وهي روابط المشجعين، لأنها الآن لا تناسبنا. لقد نما الدين في السنوات الأخيرة، ولم نقم بزيادة الإيرادات رغم التضخم، وربما بسبب كل هذا، قد تكون هذه آخر انتخابات سنعيشها كأعضاء في برشلونة".
ميسي يلعب دورًا في العملية الانتخابية لبرشلونة
يبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيعبر علناً عن دعمه لأي من المرشحين لرئاسة برشلونة. يُقال إن الفائز بكأس العالم لا يزال "غاضباً جداً جداً" من لابورتا بسبب خروجه الصادم من النادي في عام 2021، بينما انقلب زميله السابق تشافي هيرنانديز بالفعل ضد رئيس برشلونة الحالي وأظهر دعمه لفونت.
ومع ذلك، من المرجح أن يستمر استخدام اسم ميسي من قبل المرشحين أثناء مواصلة حملاتهم الانتخابية. وبالفعل اعترف فونت قائلاً "أول شيء سأفعله عندما أفوز بالانتخابات هو رفع الهاتف والاتصال بميسي" إذا تمكن من الإطاحة بلابورتا.
