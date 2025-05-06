تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "أولد ترافورد"، مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو ضمن مواجهات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

مانشستر يونايتد وضع قدمًا في النهائي بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة في "سان ماميس" مستغلًا طرد المدافع داني فيفيان، لكن أسود الباسك يرغبون في عودة تاريخية والوصول إلى النهائي الذي يقام على أرضهم.

ولن يتخلى رجال أموريم عن الوصول للنهائي بحثًا عن اللقب لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تبخر أحلامهم في حصد مركز بين الخمس الأوائل في الدوري الإنجليزي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، والقنوات الناقلة.