تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في ختام الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس على ملعب أنفيلد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 وليلة الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري رقم 20 في تاريخه.

ليفربول حسم اللقب رسميًا بعد الفوز على فولهام ولم يحقق أي انتصار منذ حينها، إذ خسر أمام تشيلسي وبرايتون وتعادل مع آرسنال.

أما كريستال بالاس، فقد ضمن بالفعل التواجد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد تحقيق أول لقب رسمي في مسيرته بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة.