تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP
بلال محمد

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب آنفيلد، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين ليفربول، مع ريال مدريد، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية البطولة بشكل قوي، ونجاحه في تحقيق ثلاثة انتصارات يتربع بهما على صدارة الترتيب، وسيأمل مواصلة الانتصارات، للبقاء على القمة.

على الجانب الآخر تطمح كتيبة الريدز، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور، في محاولته للخروج بالانتصار الثالث له في البطولة هذا الموسم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة ليفربول وريال مدريد، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
    ليفربول - ريال مدريدالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبيأنفيلد

  • تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىجيورجى مامارداشفيلى
    خط الدفاعكيركيز - فان دايك - كوناتي - برادلي
    خط الوسطماك أليستر - سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ
    خط الهجومجاكبو - هوجو إيكتيكي - محمد صلاح

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعألفارو كاريراس - دين هاوسن - إيدير ميليتاو - فيديريكو فالفيردي
    خط الوسطأوريليان تشواميني - جود بيلينجهام- أردا جولر
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - فرانكو ماستانتونو
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد