يتزين ملعب إيلاند رود، لاستقبال مباراة هامة، تجمع بين ليدز يونايتد وليفربول، في مواجهة لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ليفربول يبحث عن تحقيق الانتصار لتدارك الإخفاقات المخيبة للآمال خلال الفترة الأخيرة، ولكنه يواجه خصمًا يريد الفكاك من المراكز المؤهلة للهبوط وهو الذي يعلو ثلاثي الهبوط بمركز واحد إذ يحتل ليدز يونايتد المركز السابع عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.