تعرف على موعد مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "جران كناريا"، مباراة هامة وقوية تجمع بين لاس بالماس وبرشلونة ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

برشلونة يريد الاستمرار في الحفاظ على صدارته التي وصل إليها مستغلًا تعثرات أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الآونة الأخيرة، وعليه لا يريد فقدان أي نقاط أمام الفريق الكناري.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة لاس بالماس وبرشلونة ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025، والقنوات الناقلة.