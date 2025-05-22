تعرف على موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، المباراة الأهم في القارة السمراء والتي ستجمع بين صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025..

بيراميدز يدخل المباراة بعد أن وصل إلى النهائي متسلحًا بالفوز على أورلاندو بيراتس، مواطن صن داونز، ويطمح لمواصلة فرض سطوته على أندية جنوب أفريقيا في البطولة.

بينما تخطى صن داونز المضيف عقبة حامل اللقب الأهلي المصري، بالتعادل معه 1-1 في القاهرة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، والقنوات الناقلة.