تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد، وريال سوسييداد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

وكان ريال مدريد، قد نجح في حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، على ملعب أنويتا، لصالحه بهدف دون رد، سجله البرازيلي إندريك، وسيعمل على مواصلة انتصاراته للوصول إلى المرحلة الأخيرة والاقتراب من تحقيق لقب جديد يضاف إلى خزائنه.

وحجز ريال مدريد، مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على ليجانيس بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الماضي، بينما تأهل ريال سوسييداد على حساب أوساسونا بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.