تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتطلع جمهور كرة القدم لليلة جديدة من ليالي دوري أبطال أوروبا السحرية حينما يتزين ملعب "ستامفورد بريدج" حينما يحل برشلونة ضيفًا على تشيلسي في الجولة الخامسة.

برشلونة يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة، وهي نفس نتائج تشيلسي الذي يتواجد في المركز الثاني عشر.

واستعاد النادي الكتالوني العديد من نجومه في الفترة الأخيرة أبرزهم رافينيا وجوان جارسيا مما ساهم في تقديم الفريق لمستويات أفضل أمام أتلتيك بيلباو بعد الانتصار برباعية نظيفة.

أما تشيلسي، فنجح في القفز على وصافة الدوري الإنجليزي ولديه عدد كبير من المواهب الشابة مما يجعله خصمًا ثقيلًا.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

  • ما موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على ملعب ستامفورد بريدج.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

     وقد خصصت قناة beIN Sports 1 HD، لنقل مباراة تشيلسي وبرشلونة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر تطبيق TOD أو beIN Connect.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    تشيلسي - برشلونةالثلاثاء 25 نوفمبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN Sports 1 HDعصام الشواليستامفورد بريدج

  • تشكيل برشلونة المتوقع أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب هانزي فليك، مدرب برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

    الخطة4-3-3
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    الدفاعأليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جول كوندي
    الوسط فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - داني أولمو
    الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال