موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة قوية تجمع بين بوروسيا دورتموند وبرشلونة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكان برشلونة، قد نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه برباعية نظيفة، سيعمل على الحفاظ عليها من أجل الوصول إلى نصف النهائي، على الجانب الآخر يتسلح بوروسيا دورتموند، بعامل الأرض والجمهور لتحقيق المفاجأة ومحاولة قلب النتيجة على الفريق الكتالوني، وخطف بطاقة التأهل.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مباراة بايرن ميونخ، وإنتر، في نصف نهائي البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.