موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب بنفيكا، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب النور.

ضمن الفريق الكتالوني، مقعده في ثمن النهائي بعدما أنهى مباريات المجموعات في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، على الجانب الآخر بنفيكا، وصل إلى دور الـ 16، بعد تجاوزه عقبة موناكو، في الملحق بنتيجة 4-3.

وسنكون على موعد مع مباراة مثيرة، تعيد للأذهان مباراة الفريقين في دور المجموعات، والتي كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، بعدما انتهت بفوز البلوجرانا بخمسة أهداف مقابل أربعة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.