موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مونتجويك، قمة كبيرة تجمع بين برشلونة وبروسيا دورتموند، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

برشلونة، حجز مقعده في ربع النهائي بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر، وصل بوروسيا دورتموند، إلى ربع النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام ليل، انتهت بفوز الفريق الألماني، بثلاثة أهداف لهدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.