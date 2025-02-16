موعد مباراة بايرن ميونخ وسيلتك في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وسيلتك في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أليانز أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ، مع سيلتك، ضمن مواجهات إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

نجح بايرن ميونخ، في حسم مباراة الذهاب لصالحه، بهدفين لهدف، ويتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية امام الفريق الأسكتلندي، لحجز مقعده في مواجهات دور الـ 16 من البطولة.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة بايرن ميونخ، أو سيلتك، مع باير ليفركوزن، أو أتلتيكو مدريد، في دور الـ 16، بحسب القرعة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وسيلتك في إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.