تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان باريس سان جيرمان، قد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على إنتر ميامي، بأربعة أهداف دون رد.

أما على الجانب الآخر بايرن ميونخ، قد تغلب على فلامنجو، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.