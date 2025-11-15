يستضيف منتخب إيطاليا نظيره النرويج في مواجهة قوية ضمن الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب النرويجي المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إيطاليا، التي تأتي في المركز الثاني.

رفقاء إيرلينج هالاند، ضمنوا الوصول إلى المونديال، وحتى في حال الخسارة من إيطاليا، وتساوى الفريقان في النقاط، ستكون الغلبة للمنتخب النرويجي بسبب فارق الأهداف، إذ يحتاج الأتزوري للفوز بفارق أكثر من 18 هدفًا لخطف بطاقة التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.