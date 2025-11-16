يستضيف منتخب إسبانيا نظيره تركيا في مواجهة هامة ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة، رفقة جورجيا وبلغاريا، ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة بالعلامة الكاملة، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب تركيا، الذي يحتل المركز الثاني.

ويدخل المنتخب الإسباني، المباراة من أجل حسم التأهل للمونديال بشكل رسمي، إذ يحتاج إلى فوز أو تعادل للتأهل، وحتى في حال الخسارة فإن فارق الأهداف عن نظيره التركي يصب في مصلحته، إذ يحتاج منتخب تركيا للفوز بفارق 15 هدفًا لخطف الصدارة وبطاقة العبور إلى كأس العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.