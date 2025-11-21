تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مصعب صلاح

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب الإمارات، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين آرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

آرسنال بدأ الدوري الإنجليزي بأفضل شكل ممكن ويتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة، ولم يخسر سوى لقاء وحيد أمام ليفربول ويسير بخطى جيدة نحو تحقيق حلمه الغائب منذ 2004.

أما توتنهام، فيعيش موسمًا أفضل من الموسم الماضي ويتواجد في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب الإمارات.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث ديربي شمال لندن.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.


    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    آرسنال - توتنهام الأحد 23 نوفمبر 2025،
    19:30 السعودية، 20:30 الإمارات    		beIN SPORTS 1عامر الخوذيريالإمارات

  • تشكيل آرسنال المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026:

    يعاني آرسنال من غياب مؤثر في خط دفاعه بعد تعرض مدافعه جابرييل للإصابة في التوقف الدولي.

    ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على الآتي:

    التشكيل | 4-2-3-1
    حراسة المرمىديفيد رايا
    خط الدفاعريكاردو كالافيوري - كريستيان موسكيرا - ويليام ساليبا - يورين تيمبر
    المحورديكلان رايس - مارتن زوبيمندي 
    خط الوسطإيبريتشي إيزي - لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا 
    خط الهجومميكيل ميرينو

  • تشكيل توتنهام المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    التشكيل | 4-2-3-1
    حراسة المرمىجولييلمو فيكاريو
    خط الدفاعبيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - جيد سبينس
    المحورجواو بالينيا - رودريجو بينتانكور
    خط الوسطمحمد قدوس - باب ماتار سار - ويلسون أودوبيرت
    خط الهجومريتشارليسون
