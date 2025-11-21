يتزين ملعب الإمارات، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين آرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

آرسنال بدأ الدوري الإنجليزي بأفضل شكل ممكن ويتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة، ولم يخسر سوى لقاء وحيد أمام ليفربول ويسير بخطى جيدة نحو تحقيق حلمه الغائب منذ 2004.

أما توتنهام، فيعيش موسمًا أفضل من الموسم الماضي ويتواجد في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.