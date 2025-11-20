يعود الهلال إلى المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الفتح في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يطمح للفوز ومواصلة المنافسة على اللقب وهو الذي يحتل المركز الثالث في دوري روشن، بينما يحتل الفتح المركز الخامس عشر ويسعى لتحسين موقعه في الجدول.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.