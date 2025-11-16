تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة ودية قوية تجمع بين المنتخب السعودي، امام الجزائر، في إطار استعداد الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

يسعى المنتخب السعودي، للاستعداد بكل قوة لخوض منافسات كأس العالم القادم، على الجانب الآخر، بنفس الطموح يسعى منتخب الجزائر، إلى الاستعداد لخوض منافسات المونديال، ولكن قبل المونديال سيخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب الشهر القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025؟

    موعد مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025؟

    ستنقل مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية عبر منصة STC TV.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    السعودية - الجزائرالثلاثاء 18 نوفمبر 2025
    19:30 السعودية، 17:30 الجزائر    		STC TVالأمير عبد الله الفيصل

  • تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام الجزائر في المباراة الودية 2025

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىنواف العقيدي
    خط الدفاعنواف بوشل - حسان تمبكتي - محمد سليمان بكر - علي مجرشي
    خط الوسطزياد الجهني - محمد كنو - ناصر الدوسري
    خط الهجومصالح أبو الشامات - مروان الصحفي - عبدالله الحمدان

  • تشكيل الجزائر المتوقع أمام المنتخب السعودي في المباراة الودية 2025

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىلوكا زيدان
    خط الدفاعجوين هاجام، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، رفيق بلغالي
    خط الوسطهشام بوداوي، مازا إبراهيم، آدم زرقان
    خط الهجوممحمد الأمين عمورة، أمين جويري، رياض محرز
