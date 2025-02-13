موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الريان والهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الريان القطري ضمن مباريات في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "أحمد بن علي".

وحجز الأهلي، مقعده في دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المصتدر، وستأمل كتيبة الراقي مواصلة النتائج الجيدة، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الريان والأهلي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.