بلال محمد

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الأهلي والمصري في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام المصري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري 2025-2026.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط في فخ التعادل أمام بتروجيت بالجولة الماضية، من أجل الاقتراب أكثر من القمة وخطف الصدارة من سيراميكا كيلوباترا.

ويأتي الأهلي، في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثالث، أما الصدارة فمن رصيد سيراميكا كيلوباترا برصيد 23 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

  • ما موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري 2025-2026؟

    موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري 2025-2026 هو يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، على ستاد برج العرب.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري 2025-2026؟

    تمتلك شبكة أون تايم سبورتس حق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري 2025-2026 عبر شاشتها.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    الأهلي - المصريالأحد 2 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		ON sportsبرج العرب

  • تشكيل الأهلي المتوقع امام المصري في الدوري المصري 2025-2026:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىمحمد الشناوي
    خط الدفاعكوكا - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني
    خط الوسطأليو ديانج - محمد علي بن رمضان - مروان عطية
    خط الهجومأشرف بن شرقي - جراديشار - أحمد سيد زيزو
