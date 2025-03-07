موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والريان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الإنماء، مباراة هامة وقوية تجمع الأهلي أمام الريان، في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وحجز الأهلي، مقعده في دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما احتل الريان، المركز السابع برصيد 8 نقاط.

وانتهت مباراة الذهاب، بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وستأمل كتيبة الراقي، الخروج بنتيجة إيجابية، للعبور إلى الدور القادم من البطولة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والريان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.