موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف الاتحاد، نظيره الخلود، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول بعدما منح تعثر النصر بالهزيمة له أمام الأهلي الأمل لأندية دوري روشن في المنافسة على اللقب.

فيما يطمح الخلود لتحسين موقعه في دوري روشن السعودي وهو الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.