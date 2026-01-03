تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف الاتحاد، نظيره الخلود، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول بعدما منح تعثر النصر بالهزيمة له أمام الأهلي الأمل لأندية دوري روشن في المنافسة على اللقب.

فيما يطمح الخلود لتحسين موقعه في دوري روشن السعودي وهو الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

  • ما موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 9 يناير 2026، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الخلود - الاتحادالجمعة 9 يناير 2026
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		ثمانيةاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

دوري روشن السعودي
الخلود crest
الخلود
الخلود
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0