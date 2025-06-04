ما موعد بداية الموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري المصري، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال إفريقيا 2025-2026..

يُعد الدوري المصري أحد أشهر الدوريات في إفريقيا والوطن العربي، بسبب سيطرة أنديتها "قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك" ومنتخبها على أغلب البطولات في القارة، وبعد حصول بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والمُنافسة الشرسة التي أبداها في الموسم المنقضي أستطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو "مُثلث الرعب المصري"، إضافة إلى "قطبي الكرة المصرية"، لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

نسخة 2024-2025 من الدوري المصري شهدت منافسة مثيرة بين الأهلي وبيراميدز، قبل أن يحسم القلعة الحمراء البطولة في الجولة الأخيرة.

ومع نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية الدوري المصري 2025-2026، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، ومن هي الأندية التي ستهبط والأندية التي ستصعد إلى الدوري؟

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