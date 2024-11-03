مورينيو يعود لعاداته.. احتفال جنوني واستفزاز لجماهير الخصوم وهجوم لاذع على التحكيم!

مورينيو يعود لسابق عهده...

نجح فنربخشة، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب طرابزون سبور، بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري التركي، لتواصل كتيبة المدرب جوزيه مورينيو، ملاحقة جلطة سراي على القمة.

وتمكن سفيان أمرابط، من تسجيل هدف فنربخشة، في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليصل بفريقه إلى النقطة 23 في المركز الثاني من ترتيب الدوري، وبفارق ثلاث نقاط عن جلطة سراي المتصدر.

هدف النجم المغربي، أشعل الملعب خاصة مقاعد البدلاء، ولم يتمالك المدرب جوزيه مورينيو، نفسه من الفرحة وانطلق عقب صافرة النهاية ليحتفل مع اللاعبين بطريقة جنونية.