مورتن فريندروب .. كنز جنوى ولاعب خط الوسط المثالي لليفربول!

من هو مورتن فريندروب نجم الدوري الإيطالي هذا الموسم؟

تحدث مورتن فريندرب، اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في لقاء خاص مع موقع "جول" عن مسيرته وتألقه المفاجئ مع جنوى في الدوري الإيطالي وحقيقة اقترابه من نادي ليفربول.

ونادرًا ما يجري النجم الدانماركي الشاب مقابلات صحفية منذ انضمامه إلى جنوى، وقد جذب فريندروب، اهتمام الجميع مؤخرًا بعد تألقه في الدوري الإيطالي ومتابعته من جانب 11 ناديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي في سبتمبر الماضي خلال مشاركته ضد روما.

وأخبر أحد الحاضرين في ملعب المباراة الرئيس التنفيذي لجنوى أن فريندروب، يمكنه الانضمام إلى أي فريق في الدوري الإنجليزي.