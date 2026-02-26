Getty Images
مهاجم وست هام السابق ميخائيل أنطونيو على وشك إتمام انتقال مفاجئ بعد حادث سيارة كاد أن يودي بحياته
أنطونيو يستعد للعودة إلى الملاعب
أطلق وست هام سراح أنطونيو الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع النادي. خاض المهاجم 323 مباراة مع وست هام وسجل 83 هدفًا، لكنه لم يلعب مع الفريق الأول مرة أخرى بعد حادث سيارة مروع تسبب في إصابته بكسور متعددة في ساقه. لعب أنطونيو مع فريق النادي تحت 21 عامًا وسجل هدفين في أول مباراة له بعد عودته، كما لعب مع جامايكا في كأس الكونكاكاف الذهبية في يونيو. ثم عاد المهاجم إلى إنجلترا وظل منذ ذلك الحين يتدرب مع فريقي ليستر وتشارلتون في دوري الدرجة الثانية. حتى أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أجرى محادثات حول انتقالمحتمل إلى تشارلتون، لكنه قرر الآن أن مستقبله يكمن في مكان آخر.
أنطونيو يتجه إلى قطر
وفقًا لبي بي سي سبورت، من المقرر أن يوقع أنطونيو عقدًا قصير الأجل مع نادي السيلية القطري الذي يلعب في الدوري القطري الممتاز. سيوقع المهاجم عقدًا قصير الأجل يستمر حتى نهاية الموسم. لم يتبق للسيلية سوى ست مباريات في الموسم الحالي، ويحتل النادي المركز التاسع في جدول الترتيب. من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن انتقال أنطونيو في الأيام المقبلة، حيث يستعد اللاعب لخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط.
لماذا لم يوقع ليستر مع أنطونيو؟
كان أنطونيو مرشحًا للتوقيع مع ليستر في بداية العام، لكن الصفقة لم تتم. وشرح مارتي سيفوينتس، المدير الفني آنذاك، السبب لـ BBC Sport Leicester: "تعرض ميخائيل لإصابة أثناء التدريب. إنها إصابة طفيفة. إنه أمر مؤسف. هذا يعني على الأرجح أننا لن نتمكن من مواصلة العملية التي بدأناها. النافذة مفتوحة. سنحاول البحث عن خيارات أخرى متاحة".
تم إقالة سيفوينتيس منذ ذلك الحين وحل محله غاري روويت. كما تم خصم ست نقاط من رصيد فريق الثعالب بسبب مخالفات مالية، وهو الآن في منطقة الهبوط.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيعود أنطونيو إلى المنافسة بعد 14 شهراً من حادث السيارة الذي تعرض له. وقد صرح سابقاً لبي بي سي أنه يشعر بأن الحياة منحته "فرصة ثانية" بعد أن كان "على وشك الموت". وقد تدرب المهاجم مع فريقي ليستر وتشارلتون في الأشهر الأخيرة، ويأمل أن يكون له تأثير في قطر بعد انتقاله إلى السيلية.
