"من عصابة الأقنعة إلى أزمة المتحف المصري الكبير"! .. أغرب قصص استغلال اسم وصور محمد صلاح قبل ظهوره في انتخابات الكاميرون

للشهرة ضريبة يجب أن يدفعها الشخص الذي يسعى إليها؛ لكنها أحيانًا تتخطى حدود المعقول، وتصل إلى مرحلة الغرائب في حياة الإنسان.

هذا الأمر ينطبق على الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ الذي أدت شهرته العالمية إلى استغلال اسمه وصوره، على نطاقٍ واسع للغاية.

استغلال اسم وصور صلاح البالغ من العمر 33 سنة؛ إما أنه يأتي بدافع العشق لهذا اللاعب، أو بهدف النصب والسرقة.

وآخر فصول هذا الاستغلال لاسم وصور النجم المصري؛ كان في الانتخابات الرئاسية بدولة الكاميرون، خلال شهر أكتوبر الحالي.

نعم.. صورة محمد صلاح ظهرت في كشوفات الناخبين؛ وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة الانتخابية الكاميرونية "Elecam".

ووسط صمت من السلطات الكاميرونية، بشأن هذه الواقعة المثيرة للجدل؛ فإن ظهور صورة صلاح في السجلات الرسمية، أثار تساؤلات بشأن دقة وسلامة العملية الانتخابية في البلاد.

Social media

ولا تعد هذه الواقعة هي الوحيدة التي يتم استغلال اسم وصور صلاح فيها؛ حيث هُناك مجموعة من المواقف الغريبة والمثيرة للدهشة، نرصد أبرزها في السطور التالية..