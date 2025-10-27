Mohamed Salah GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

"من عصابة الأقنعة إلى أزمة المتحف المصري الكبير"! .. أغرب قصص استغلال اسم وصور محمد صلاح قبل ظهوره في انتخابات الكاميرون

محمد صلاح يقع في فخ الشهرة من "استغلال صوره واسمه"..

للشهرة ضريبة يجب أن يدفعها الشخص الذي يسعى إليها؛ لكنها أحيانًا تتخطى حدود المعقول، وتصل إلى مرحلة الغرائب في حياة الإنسان.

هذا الأمر ينطبق على الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ الذي أدت شهرته العالمية إلى استغلال اسمه وصوره، على نطاقٍ واسع للغاية.

استغلال اسم وصور صلاح البالغ من العمر 33 سنة؛ إما أنه يأتي بدافع العشق لهذا اللاعب، أو بهدف النصب والسرقة.

وآخر فصول هذا الاستغلال لاسم وصور النجم المصري؛ كان في الانتخابات الرئاسية بدولة الكاميرون، خلال شهر أكتوبر الحالي.

نعم.. صورة محمد صلاح ظهرت في كشوفات الناخبين؛ وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة الانتخابية الكاميرونية "Elecam".

ووسط صمت من السلطات الكاميرونية، بشأن هذه الواقعة المثيرة للجدل؛ فإن ظهور صورة صلاح في السجلات الرسمية، أثار تساؤلات بشأن دقة وسلامة العملية الانتخابية في البلاد.

Mohamed Salah in Cameroon electionsSocial media

ولا تعد هذه الواقعة هي الوحيدة التي يتم استغلال اسم وصور صلاح فيها؛ حيث هُناك مجموعة من المواقف الغريبة والمثيرة للدهشة، نرصد أبرزها في السطور التالية..

  • Mohamed-Salah-EgyptGoal-GFX

    استغلال صور محمد صلاح في الترويج لـ"المتحف المصري الكبير"

    تستعد جمهورية مصر العربية لحفل ضخم يمتد لـ3 أيامٍ كاملة، ابتداءً من 1 نوفمبر 2025؛ وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

    وشهدت الأيام الماضية جدلًا كبيرًا للغاية؛ بعد ارتباط اسم نجم نادي ليفربول محمد صلاح، بالترويج لهذا المتحف.

    ارتباط اسم صلاح بالمتحف المصري الكبير؛ جاء بعد أن استخدم أحد الشباب صور نجم ليفربول إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من أجل صناعة فيديو ترويجي بـ"الذكاء الاصطناعي".

    الفيديو أظهر صلاح وميسي كما لو أنهما يروجان بشكلٍ رسمي للمتحف؛ الأمر الذي دفع وزارة السياحة المصرية، لتقديم بلاغ رسمي إلى "الداخلية".

    واتهمت "السياحة" هذا الشاب؛ بالتزوير وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بنشر فيديو غير رسمي يحمل صور صلاح وميسي.

    وتم القبض على هذا الشاب، الذي خضع للتحقيق أمام النيابة العامة؛ قبل أن يتم الإفراج عنه في النهاية، بعد تنازل وزارة السياحة عن شكواها.

  • Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    لافتة "الكابتن الزملكاوي محمد صلاح.. فخر العرب"

    أثار مجلس إدارة الزمالك جدلًا واسعًا عام 2022؛ عندما وضع لافتة باسم نجم ليفربول محمد صلاح، على إحدى الحدائق داخل النادي.

    اللافتة كُتِب عليها؛ بالحرف الواحد: "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح.. فخر العرب".

    لكن.. لم تمر سوى أيام قليلة للغاية، حتى قام رئيس الزمالك وقتها مرتضى منصور؛ بإزالة هذه اللافتة من الحديقة، مع وضع اسم نجم النادي السابق عصام مرعي بدلًا من صلاح.

    ووفقًا لصحيفة "الشروق" المصرية آنذاك؛ جاء قرار منصور بإزالة اسم صلاح من اللافتة، خوفًا من تعرض إدارة النادي لاتهامات بمخالفة حقوق الملكية الفكرية واستغلال اسم نجم ليفربول.

  • بسبب محمد صلاح.. اتهام مطرب شعبي مصري بـ"انتحال الشخصية"

    المطرب الشعبي سعد الصغير مازح جمهوره؛ باستغلال صورة قديمة للفرعون المصري محمد صلاح، خلال اختباراته في نادي المقاولون العرب.

    وتداول الصغير صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ يزعم فيها أنه هو من يقف أمام صلاح - في صغرهما -، حيث كانا يخوضان اختبارات نادي المقاولون العرب معًا.

    إلا أن المفاجأة جاءت عندما خرج شخص يدعى سعيد السيد عبدالشافي غالي؛ وذلك باتهامه الصغير بـ"انتحال شخصيته"، مؤكدًا أنه هو من يقف أمام صلاح وليس المطرب الشعبي المصري.

    وتعهد هذا الشخص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سعد الصغير؛ في هذه الواقعة التي جاءت قبل 3 سنوات من الآن، وتحديدًا في يونيو 2022.

    المهم.. المطرب الشعبي المصري خرج بعد ذلك، وأكد أن هدفه كان ممازحة جمهوره فقط؛ خاصة أن الشخص الذي يقف أمام صلاح، يشبهه تمامًا - أي سعد الصغير -.

    Mohamed Salah Saad El SoghayarSocial media

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    صور محمد صلاح فخر العرب على علبة "حلوى المولد"!

    مع اقتراب المولد النبوي الشريف لعام 2021؛ نشر موقع "صدى البلد" تقريرًا مثيرًا، عن استغلال البائعين لصور وأسماء مشاهير الرياضة والفن في مصر.

    التقرير أظهر قيام بعض البائعين باستغلال اسم وصورة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، على علبة "حلوى المولد".

    وتضمنت هذه العلبة، مجموعة صور لصلاح بقميصي ليفربول ومنتخب مصر، مع اسم "فخر العرب".

    ولم يقتصر الأمر على صلاح فقط؛ حيث تم استخدام اسم بعض الفنانين، مثل "بندقية حمو بيكا" وغيرها.

  • ظهور عصابة "أقنعة محمد صلاح" في مدينة نصر

    في شهر مايو من عام 2020.. ذكرت العديد من التقارير المصرية، أن الأجهزة الأمنية في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، ألقت القبض على عصابة مسلحة؛ تستخدم أقنعة بوجه نجم نادي ليفربول محمد صلاح.

    العصابة تتألف من 4 أشخاص؛ حيث كان بحوزتهم عند القبض عليهم، سلاح ناري ومقص حديدي إلى جانب أقنعة بوجه صلاح.

    الهدف من استخدام هذه الأقنعة - التي تحمل وجه نجم نادي ليفربول -؛ هو إخفاء ملامحهم وهوياتهم، أثناء سرقتهم للمنازل والمتاجر.

    Gang using Mohamed Salah maskSocial media

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    منحة دراسية "مزيفة" باسم محمد صلاح

    قبل 7 سنوات من الآن تقريبًا.. انتشرت روابط عبر مواقع الإنترنت؛ تزعم أن مؤسسة تابعة إلى نجم نادي ليفربول محمد صلاح، فتحت التقديم لمنحة دراسية.

    وحسب هذه الروابط؛ فإن صلاح سيتحمل تكاليف هذه المنحة بالكامل، على أن يستفيد منها 5 آلاف طالب من قارة إفريقيا للدراسة في أوروبا وكندا.

    إلا أنه اتضح فيما بعد؛ أن هذه الروابط مزيفة ولا أساس لها من الصحة، وأن صاحبها يسعى لاستغلال شهرة نجم نادي ليفربول فقط.

  • تمثال مزعوم لمحمد صلاح في شوارع بريطانيا

    عام 2018 شهد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ عندما تداول نشطاء صورة "تمثال" لنجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، في شوارع بريطانيا.

    وعلق الكثيرون فرحًا؛ بأول "تمثال" للاعب عربي مصري في بريطانيا، تزامنًا مع نجاحات صلاح الكبيرة مع ليفربول وقتها.

    لكن بعد التحقق.. تم التأكُد من أن هذه الصورة مزيفة وغير حقيقية؛ حيث تعود إلى النصب التذكاري في ولينجتون، بمدينة دبلن الإيرلندية.

    Mohamed SalahSocial media

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بسبب "صورة طائرة المنتخب"

    بعيدًا عن المواقف الغريبة التي تم استغلال اسم وصور نجم نادي ليفربول محمد صلاح فيها؛ فقد اشتعلت أزمة حقيقية بين هذا اللاعب، والاتحاد المصري لكرة القدم.

    الاتحاد المصري استغل صورة صلاح، ووضعها على طائرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ أثناء الترويج للمشاركة في بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

    هُنا.. اشتعل صلاح غضبًا؛ حيث اتهم اتحاد الكرة المصري بمخالفة حقوق الملكية الفكرية، باستخدام صورته في إعلانات دعائية وترويجية بدون إذنه.

    وتسبب تصرف اتحاد الكرة المصري في أضرار لصلاح، مع شركات الإعلانات المتعاقد معها؛ الأمر الذي استدعى تدخل وزير الرياضة وقتها.

    وتحدث وزير الرياضة آنذاك خالد عبدالعزيز مع الاتحاد المصري، وطالبه بحل أزمة نجم نادي ليفربول خلال 15 يومًا فقط؛ كما دشن الجمهور وسمًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "إكس" حاليًا -، لدعم اللاعب بقوة.

    ولم يسدل الستار على هذه الأزمة، في المهلة التي حددها وزير الرياضة؛ ما دفع محمد صلاح للهجوم على اتحاد الكرة من جديد؛ قبل التوصل إلى حل في النهاية. 