"من أنت؟! من أنت؟!" - مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يشرح بطريقة مضحكة السبب الفريد الذي يجعله "يحب" كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مواجهة سالفورد سيتي
هزيمة أخرى لمانشستر سيتي؟
يستقبل مانشستر سيتي فريق سالفورد من دوري الدرجة الثانية في ملعب إتيهاد، حيث يلتقي الفريقان للموسم الثاني على التوالي في كأس الاتحاد الإنجليزي. حقق رجال جوارديولا فوزًا ساحقًا بنتيجة 8-0 على سالفورد في الجولة الثالثة من المسابقة الموسم الماضي، وسيكونون بالتأكيد سعداء بتحقيق نتيجة مماثلة بعد ظهر يوم السبت. في حديثه قبل المباراة، كشف جوارديولا عن حبه لكأس الاتحاد الإنجليزي وعن الأسباب التي تجعل هذه المسابقة مميزة بالنسبة له.
"من أنت؟! من أنت؟!"
وقال جوارديولا: "من أكثر الذكريات التي سأحتفظ بها عن هذا البلد هي عندما ألعب في كأس الاتحاد الإنجليزي خارج أرضنا في أندية الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية".
"لم نفوت ذلك أبدًا. كان الأمر دائمًا مذهلاً. تلك التجربة عندما تصل إلى الملعب على متن الحافلة ويغني جميع المشجعين "من أنت؟! من أنت؟!" هذا النوع من الأجواء مع الكرات الطويلة، بصراحة أعدكم، سيكون أحد الذكريات التي سأحتفظ بها طوال حياتي.
أنا أحب كأس الاتحاد الإنجليزي. أحبه، كان جزءًا من حياتي عندما كنت صبيًا. أفضل اللعب في ملعبنا، لكن المباريات خارج ملعبنا في كأس الاتحاد الإنجليزي هي الأفضل. أعتقد أنه بعد 10 سنوات، هناك بعض الأشياء التي لا أحبها في هذا البلد، لكن هناك الكثير من الأشياء التي أحبها، وهذا أحدها. هذا البلد يحترم التقاليد، ولا يوجد بلد آخر يفعل ذلك. هذا المزيج من الأشياء الجديدة واحترام الأشياء القديمة، أحب المملكة المتحدة لذلك".
سالفورد "يأمل في نتيجة أفضل"
اعترف كارل روبنسون، مدرب سالفورد سيتي، أنه يأمل في تحقيق نتيجة أفضل بعد أن خسر فريقه بثمانية أهداف أمام مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة. يدخل سالفورد المباراة في المركز السادس في ترتيب الدوري الثاني بعد خسارته المخيبة للآمال 1-0 أمام أكريتونج ستانلي في المباراة الأخيرة.
وقال لبي بي سي راديو مانشستر: "لن نقول في أي مرحلة أن النتيجة ستكون مختلفة تمامًا. نأمل أن تكون النتيجة أفضل كما تتخيلون، لكنني لا أعتقد أن الناس يقدرون حقًا مدى التقدم الذي أحرزه هذا النادي في فترة 12 شهرًا. الفرق هو أننا نخوض هذه المباراة ونحن نحظى باحترام أكبر من عالم كرة القدم مقارنة بالمرة الأخيرة التي شاهدونا فيها في المقدمة. بصفتنا نادي كرة قدم، فهذه خطوة أخرى في مسيرتنا ونحن متحمسون للغاية للعودة إلى هناك. هذه المرة، أريد فقط أن أتأكد من أننا سنذهب إلى هناك ونستمتع، ونرتدي شعارنا بفخر، ونبذل قصارى جهدنا من أجل المشجعين، ونتنافس في كل ما نفعله، ثم نعود إلى العمل صباح الأحد ونتأكد من فوزنا على نيوبورت يوم الثلاثاء.
"أعتقد أنها كانت مرحلة رائعة في تاريخ النادي، ونحن لا نخادع أنفسنا بأن عطلة نهاية الأسبوع ستكون صعبة للغاية. النتيجة ستكون على الأرجح متوقعة، وبالتأكيد بالنسبة للجميع. أريد فقط أن أتأكد من أن الناس يعرفون أن سالفورد نادي حقيقي. أعتقد أننا نادي كرة قدم سيتحدث عنه الناس كثيرًا لسنوات.
"أعتقد أنه في أي شيء في الحياة، إذا لم تستطع اغتنام الفرصة، حتى لو كنت تعلم أن الاحتمالات ضدك... أليس هذا هو معنى الحياة؟ أن تتحدى نفسك حقًا في أكثر الظروف روعة ضد أعظم اللاعبين في العالم حاليًا. فائز بجائزة الكرة الذهبية، وفائزون متعددون بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومدرب ربما يكون من بين أفضل 10 مدربين في كل العصور."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز على سالفورد وحجز مكانه في قرعة الدور الخامس التي ستجرى يوم الاثنين. بعد ذلك، يعود سيتيزنز إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة نيوكاسل المتعثر.
