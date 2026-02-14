"من أنت؟! من أنت؟!" - مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يشرح بطريقة مضحكة السبب الفريد الذي يجعله "يحب" كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مواجهة سالفورد سيتي

وقال جوارديولا: "من أكثر الذكريات التي سأحتفظ بها عن هذا البلد هي عندما ألعب في كأس الاتحاد الإنجليزي خارج أرضنا في أندية الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية".

"لم نفوت ذلك أبدًا. كان الأمر دائمًا مذهلاً. تلك التجربة عندما تصل إلى الملعب على متن الحافلة ويغني جميع المشجعين "من أنت؟! من أنت؟!" هذا النوع من الأجواء مع الكرات الطويلة، بصراحة أعدكم، سيكون أحد الذكريات التي سأحتفظ بها طوال حياتي.

أنا أحب كأس الاتحاد الإنجليزي. أحبه، كان جزءًا من حياتي عندما كنت صبيًا. أفضل اللعب في ملعبنا، لكن المباريات خارج ملعبنا في كأس الاتحاد الإنجليزي هي الأفضل. أعتقد أنه بعد 10 سنوات، هناك بعض الأشياء التي لا أحبها في هذا البلد، لكن هناك الكثير من الأشياء التي أحبها، وهذا أحدها. هذا البلد يحترم التقاليد، ولا يوجد بلد آخر يفعل ذلك. هذا المزيج من الأشياء الجديدة واحترام الأشياء القديمة، أحب المملكة المتحدة لذلك".