Gill Clark و زهيرة عادل

بكلمات "غير مفهومة" .. رسالة من إرلينج هالاند لمحمد صلاح وعمر مرموش بعد فوز مصر أمام زيمبابوي

النرويجي يتفاعل مع منشور نجم ليفربول..

أرسل مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند رسالة إلى محمد صلاح بعد أن شاهد نجم ليفربول يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل لمصر في فوزها على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية.

ونشر مهاجم ليفربول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة وهو يقف مع زميله في التهديف وزميل هالاند في مانشستر سيتي "عمر مرموش"، مما دفع المهاجم إلى الرد بسرعة.

  • صلاح يضع مشاكل ليفربول جانباً ليتألق مع منتخب مصر

    سافر صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 بعد أسابيع عصيبة في ليفربول، إذ تم استبعاد المصري من قبل المدرب أرني سلوت، وانتقد النادي في مقابلة مثيرة للجدل، وارتبط اسمه بالرحيل في يناير.

    ومع ذلك، وضع مشاكله الحالية مع ليفربول جانباً ليؤدي دور البطولة لمصر في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين. وتلقى المنتخب المصري صدمة في مباراته الافتتاحية عندما تأخر 1-0 أمام زيمبابوي، لكنه عاد في الشوط الثاني بهدف من مرموش. بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل حتى سجل صلاح هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن فوزًا مهمًا وبداية رائعة لفريقه في البطولة.

  • هالاند يبعث برسالة إلى صلاح

    وقف صلاح مع مرموش بعد المباراة ونشر صورة النجمين المصريين وهما يبتسمان على إنستجرام. فيما سارع هالاند بالرد برسالة من كلمتين "سلام بروجان" ورمز الإعجاب.

    سارع المشجعون إلى التكهن بما يعنيه هالاند بالضبط، حيث يبدو أنه كتب رسالته باللغتين العربية والنرويجية. الإجماع العام هو أن هالاند يشعر بروح عيد الميلاد ويقول شيئًا على غرار "سلام يا إخوة" أو "مرحبًا يا إخوة".

  • صلاح وهالاند أفضل المنافسين

    صلاح وهالاند كانا منافسين منذ أن وقع المهاجم مع مانشستر سيتي في عام 2022، إذ حصد النجم النرويجي خلال تلك الفترة مع فريق بيب جوارديولا لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. كما سجل أهدافًا كثيرة وفاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2022-2023 و2023-2024.

    ومع ذلك، تألق صلاح أيضًا مع ليفربول خلال نفس الفترة، حيث أضاف لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني إلى رصيده الموسم الماضي وتفوق على هالاند في الحصول على الحذاء الذهبي.

    ومن المقرر أن يعود صلاح إلى ليفربول بعد مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية، لكن مستقبله في النادي أصبح موضع شك بسبب مقابلته المثيرة، حيث اتهم النجم المصري ليفربول بـ "التخلي عنه" وادعى أيضًا أن علاقته بالمدرب آرني سلوت قد انهارت.

  • حياة هالاند سهلة!

    بينما يمر صلاح بفترة صعبة في ليفربول، جعل هالاند تسجيل الأهداف يبدو سهلاً طوال فترة وجوده مع مانشستر سيتي. وقد أصبح مؤخراً أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتاج إلى 111 مباراة فقط، ويتصدر قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 19 هدفاً من 17 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وقال صلاح في وقت سابق من هذا العام إن هالاند يجد سهولة في لعب دور المهاجم، في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أحترمه كثيرًا. ربما تحدثنا مرة واحدة فقط بعد المباراة الأخيرة. لكنه مهاجم، لذا حياته أسهل. أتمنى له كل التوفيق، بالطبع. لكن حياته سهلة لأنه يلعب كمهاجم. كجناح، من الصعب جدًا تحقيق هذا العدد من الأهداف. أي جناح يمكنه أن يخبرك بذلك. لهذا أرى فرقًا بيننا، لأنه مهاجم وأنا جناح".

    مانشستر سيتي يطارد ليفربول على اللقب

    بينما يشارك صلاح في كأس الأمم الإفريقية، سيواصل مانشستر سيتي وهالاند سعيهما لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول.

    ويقع فريق بيب جوارديولا على بعد نقطتين خلف المتصدر آرسنال، ويواجه نوتنجهام فورست وسندرلاند في مبارياته خلال فترة الأعياد.

    في غضون ذلك، سيعود صلاح في وقت ما من شهر يناير، ويُتوقع الآن أن يبقى في ليفربول بعد أن خسر الريدز لاعبهم الجديد ألكساندر إيزاك لفترة طويلة بسبب كسر في الساق تطلب إجراء عملية جراحية.

