منتخب لتحديد النسل وأبو جبل أرسل الكرة للصعيد .. ردود فعل "ساخطة" بعد خروج مصر أمام الكونغو!

ماذا قال المتابعون عن خسارة الفراعنة؟

Tod

ودع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (8-7 )، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف سجله ميشاك إيليا في الدقيقة 37، وتعادل مصطفى محمد من ضربة جزاء لصالح مصر في الدقيقة 45+1، بينما طُرد محمد حمدي لاعب منتخب مصر في الدقيقة 97.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقدم الفراعنة أداء مخيبا في المواجهة، قابله ردود فعل غاضبة من المشجعين على منصات التواصل الاجتماعين وهو ما يرصده جول فيما يلي: