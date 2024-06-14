ملك اليورو جاهز .. أبرز الهدايا لجماهير كريستيانو رونالدو بأسعار مميزة من أمازون الإمارات

أبرز الهدايا لجماهير كريستيانو رونالدو من أمازون الإمارات

غالبًا ما يُعتبر النجم البرتغالي كريستيانو أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين بتاريخ كرة القدم.

حصل رونالدو على خمس كرات ذهبية كأكثر لاعب أوروبي، وهو أول لاعب يفوز بأربعة أحذية ذهبية أوروبية، كما فاز بـ34 بطولة رسمية خلال مسيرته، بما في ذلك سبعة ألقاب للدوري، وخمسة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، ولقب واحد ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويستعد كريستيانو رونالدو لخوض بطولة يورو 2024 مع منتخب البرتغال، والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة، في ألمانيا.

ويمكن لكل محبي النجم البرتغالي الحصول على أبرز منتجاته من أمازون الإمارات، بأفضل الأسعار.

ونستعرض في ذلك التقرير أبرز الهدايا لجماهير كريستيانو رونالدو من أمازون الإمارات.