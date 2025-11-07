احتفال جماهير برشلونة لم يكتمل .. تداول صور لمقاعد "مكسورة" في ليلة العودة للكامب نو!

وفي هذا السياق، كشف جوان سينتيلس، المسؤول التنفيذي عن أعمال البناء في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، عن خطة العودة لاستضافة مباريات البلوجرانا في المرحلة المُقبلة.

وقال سينتيلس، في تصريح لـEsport3، إن الهدف أن يكون ملعب الكامب نو جاهزًا لاحتضان مباراة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، والتي ستقام في 22 نوفمبر الجاري.

وأضاف "بمجرد حصولنا على ترخيص 1B، سيتم فتح مدرج Lateral، وستكون لدينا سعة مماثلة لملعب (مونتجويك) الأولمبي، وبالتالي لا داعي للبقاء هناك، وسنلعب جميع المباريات هنا".

ورغم ذلك، إلا أن جوان لابورتا، تحدث بنبرة حذرة، بشأن ذلك الأمر، قائلًا "إذا حصلنا على ترخيص 1B، خلال الأسبوع المُقبل، ولم تحدث أي ظروف غير متوقعة، فسنعود في أقرب وقت ممكن".

ووفق حديث مسؤول برشلونة، فإنه مع الانتهاء من بناء المدرج الثالث، سيصل ملعب كامب نو إلى أقصى طاقة استيعابية مسموح بها، تصل إلى 62 ألف متفرج، قبل نهاية العام.