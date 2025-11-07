Barcelona Camp Nou Hansi Flick Lamine YamalGetty
محمود خالد

احتفال جماهير برشلونة لم يكتمل .. تداول صور لمقاعد "مكسورة" في ليلة العودة للكامب نو!

مؤشر مقلق قبل العودة للمباريات في الكامب نو خلال الموعد المحدد

حضر الآلاف من عشاق برشلونة، من أجل الاحتفال بعودة افتتاح ملعب الكامب نو، الذي احتضن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم "الجمعة"، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المشكلات، التي قد تعرقل افتتاحه في الموعد الذي تم تحديده.

جوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، زين افتتاح ملعب الكامب نو بـ"الغناء"، وسط احتفال الجماهير بعودة ملعبهم الأسطوري، حيث حضر 23 ألف في المدرجات، لرؤية التدريب المفتوح، إلا أن ذلك لا ينفي بأن الملعب لا يزال في طور الإصلاح، ويعاني من بعض المشكلات.

  • تكسير مقاعد الكامب نو في ليلة الافتتاح

    ما ذُكر في المقدمة هو الجانب المضيء، أما الجانب السلبي هو ما شهده ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، من تحطيم عدة مقاعد بدرجة VIP، في أول اختبار للحضور الجماهيري بعد عودة الافتتاح.

    وأفادت Okdiario بأن هناك مشكلات في بعض مقاعد ملعب الكامب نو الجديد، بعد تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن مقاعد VIP تم تحطيمها خلال وجود المشجعين في المدرجات.

    هذا الأمر لم يكن تخريبًا، بل إن الاتجاه الأقرب هو قيام عدد من المشجعين بالوقوف على المقاعد، فانكسرت تحت ثقل وزنهم، ما يثبت رداءة أعمال الإصلاح التي يشهدها الملعب الجديد في الوقت الذي باتت الجماهير في انتظار العودة إليه مع نهاية شهر نوفمبر الجاري.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    متى يلعب برشلونة مبارياته في الكامب نو؟

    وفي هذا السياق، كشف جوان سينتيلس، المسؤول التنفيذي عن أعمال البناء في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، عن خطة العودة لاستضافة مباريات البلوجرانا في المرحلة المُقبلة.

    وقال سينتيلس، في تصريح لـEsport3، إن الهدف أن يكون ملعب الكامب نو جاهزًا لاحتضان مباراة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، والتي ستقام في 22 نوفمبر الجاري.

    وأضاف "بمجرد حصولنا على ترخيص 1B، سيتم فتح مدرج Lateral، وستكون لدينا سعة مماثلة لملعب (مونتجويك) الأولمبي، وبالتالي لا داعي للبقاء هناك، وسنلعب جميع المباريات هنا".

    ورغم ذلك، إلا أن جوان لابورتا، تحدث بنبرة حذرة، بشأن ذلك الأمر، قائلًا "إذا حصلنا على ترخيص 1B، خلال الأسبوع المُقبل، ولم تحدث أي ظروف غير متوقعة، فسنعود في أقرب وقت ممكن".

    ووفق حديث مسؤول برشلونة، فإنه مع الانتهاء من بناء المدرج الثالث، سيصل ملعب كامب نو إلى أقصى طاقة استيعابية مسموح بها، تصل إلى 62 ألف متفرج، قبل نهاية العام.

  • أخبرني بالمزيد حول الكامب نو

    ولا يزال موعد افتتاح ملعب كامب نو، هو الشغل الشاغل لجماهير برشلونة، بعد مرور أكثر من عامين على بدء أعمال التجديد، وسط تقارير سابقة تؤكد أن الملعب لا يزال غير جاهز لاستضافة المباريات، رغم تخفيض سعته.

    وكان مقررًا أن يتم افتتاح ملعب كامب نو، في نوفمبر 2024، إلا أن أعمال التجديد تأجلت عدة مرات، فيما تقدر تكاليف إعادة إصلاح الملعب، بمبلغ 1.5 مليار يورو، كما يُتوقع أن تبلغ السعة النهائية للملعب 105 ألف متفرج.

    يذكر أن إدارة الإطفاء بمدينة برشلونة، زادت من الجدل حول موعد افتتاح الملعب من جديد، بعدما أفادت بأن هناك مشكلات في طرق الإخلاء، فضلًا عن قضايا تتعلق بالسلامة.

  • FBL-ESP-BARCELONAAFP

    يوم مفتوح للجماهير

    وكان نادي برشلونة قد أعلن عن إقامة "يوم مفتوح للجماهير"، اليوم، احتفالًا بإعادة افتتاح ملعب الكامب نو، حيث تم توزيع الجماهير في منطقتي "المدرج الرئيس" و"المدرج الجنوبي"، ضمن المرحلة الأولى من إعادة التشغيل، والتي حصل النادي على ترخيص استخدامها رسميًا مؤخرًا.

    وكانت الخطة من الحضور الجماهيري للتدريب المفتوح، هي الاختبار التقني والتشغيلي الشامل لتجربة الأنظمة الجديدة في الملعب، بما في ذلك المداخل والمخارج وأنظمة الأمان والصوت والإضاءة، مع اختبار سير الحركة داخل المنشأة، استعدادًا للعودة الكاملة للمباريات الرسمية.

    وحددت إدارة النادي سعر التذكرة بخمسة يوروات للأعضاء، وعشرة يوروات للجمهور العام، على أن تُخصص جميع عائدات البيع بالكامل لمبادرة “أساور بلوجرانا” الخيرية التي تشرف عليها مؤسسة برشلونة. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأطفال والمراهقين المرضى في المستشفيات، من خلال برامج لتحسين حالتهم النفسية ومساندة أسرهم، فضلًا عن تمويل الأبحاث المتعلقة بالعلاجات المبتكرة للأمراض المستعصية.

  • UEFA Champions League TrophyCarl Recine

    استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

    وفي هذا السياق، فجرت إدارة برشلونة، مفاجأة من العيار الثقيل، بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترميم.

    وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تلقى اهتمامًا من 15 اتحادًا وطنيًا لاستضافة نهائيات بطولات الأندية الأوروبية في عامي 2028 و2029، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي ودوري أبطال السيدات، وكان ملعب برشلونة من بين أبرز الملاعب المرشحة لاحتضان النهائي القاري الأكبر.

    وبحسب الجدول الزمني الذي وضعه "يويفا" فإن الموعد النهائي لتقديم الملفات الكاملة للترشح هو 10 يونيو 2026، على أن تُعلن اللجنة التنفيذية في الاتحاد عن الدول والملاعب المستضيفة في سبتمبر من العام نفسه. وكانت عملية التقديم قد بدأت في يوليو 2025 وانتهت في أكتوبر الجاري.

    وتُعد المنافسة على استضافة نهائي 2029 محصورة بين "سبوتيفاي كامب نو" وملعب "ويمبلي" في لندن، الذي سبق وأن استضاف النهائي الأوروبي ثماني مرات كان آخرها عام 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند. بينما لم يستضف ملعب برشلونة نهائي دوري الأبطال منذ عام 1999، عندما شهد واحدًا من أشهر النهائيات في التاريخ بفوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة.

