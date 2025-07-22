مفاجأة | مصعب الجوير خطط للانتقال من الهلال إلى النصر "مجانًا" .. وجورج جيسوس أحبط الصفقة

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

فجّر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم الدولي الشاب مصعب الجوير؛ بعد اتفاقه مع نادي القادسية، للانضمام إليه في صيف العام الحالي.

الجوير اتفق مع القادسية خلال الساعات القليلة الماضية، على مدة العقد والراتب السنوي؛ في ظل رغبته في الرحيل عن ناديه الحالي الهلال - حسب كافة التقارير -، لصعوبة لعبه بشكلٍ أساسي في المباريات.

ويرتبط النجم الشاب بعقدٍ مع الفريق الهلالي، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ أي أنه يحق له أساسًا التوقيع مع أي نادٍ "مجانًا"، بداية من يناير القادم.